Wirtschaftsbund ad Muchitsch: Arbeit schützt vor Armut

Egger: 220.000 offene Stellen und ein akuter Arbeitskräftemangel sind eine klare Absage für höhere Arbeitslosengelder und Notstandshilfen

Wien (OTS) - „Wer arbeitet und Leistung erbringt, darf nicht der Dumme sein. Anscheinend sieht das SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch anders. Die Forderung nach einer Erhöhung von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe ist eine Bankrotterklärung der früheren Arbeiterpartei. Die Wirtschaft sucht bereits jetzt 220.590 neue Arbeitnehmer. 4 Millionen unselbstständig Erwerbstätige nicht entlasten zu wollen und stattdessen eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes zu fordern, ist an Geringschätzung nicht zu überbieten. Anstatt Populismus und Klientelpolitik braucht es Anreize, um Arbeit attraktiver zu gestalten. Das beginnt bei der Ausweitung der Steuerbefreiung von Überstunden und einem Anreizmodell, dass ältere Arbeitnehmer motiviert, länger im Erwerbsleben zu bleiben, sowie dem flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuung, um mehr Frauen in den Vollzeiterwerb zu bringen“, so WB-Generalsekretär Abg.z. Nr. Kurt Egger.

