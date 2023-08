„Wien heute“-Sommergespräche 2023

Ab Samstag, 5. August, lädt „Wien heute“ die Parteispitzen der Wiener Stadtpolitik am Dach des CAPE10 zum Interview

Wien (OTS) - „Wien heute“ (täglich 19.00 bis 19.20 Uhr, ORF2W) bittet auch dieses Jahr wieder die Spitzen der Wiener Parteien zum ausführlichen Sommergespräch. Welche politischen Schwerpunkte und Ereignisse haben die Stadtpolitik in den vergangenen Monaten geprägt und wohin soll sich die Stadt entwickeln? Diese und folgende Fragen sollen in den fünf Gesprächen thematisiert werden und das TV-Publikum über die unterschiedlichen Standpunkte sowie Sichtweisen der Parteien informieren.

Wien ist auf dem Sprung zur Zwei-Millionen-Metropole, wie können städtische Leistungen, zum Beispiel in den Spitälern, in der Pflege, beim Wohnraum, aber auch in Schulen und beim öffentlichen Verkehr da mithalten?

Welche Entscheidungen braucht es, um Wien für die nächsten Jahre und Jahrzehnte fit zu machen, und welche Konzepte haben die im Wiener Gemeinderat vertretenen Parteien dafür?

Wie positionieren sich deren Spitzen zwei Jahre vor den nächsten Gemeinderats- und Landtagswahlen?

Die „Wien heute“- Sommergespräche finden auf dem Dach des CAPE10 statt, einer Sozialeinrichtung in einem der jüngsten Wiener Stadtteile, dem Sonnwendviertel in Favoriten, direkt an der Schnittstelle zu Alt-Favoriten, und werden auch heuer von „Wien heute“-Moderatorin Ulli Dobes und ORF-Wien-Chefredakteur Oliver Ortner geführt.

Termine der „Wien heute“-Sommergespräche, jeweils 19.00 Uhr, ORF2W:

Samstag, 5. August 2023: Dominik Nepp, Landesparteiobmann FPÖ Wien Samstag, 19. August 2023: Christoph Wiederkehr, Landessprecher NEOS Wien

Samstag, 26. August 2023: Judith Pühringer, Landesparteivorsitzende DIE GRÜNEN Wien

Samstag, 2. September 2023: Karl Mahrer, Landesparteiobmann ÖVP Wien Samstag, 9. September 2023: Michael Ludwig, Landesparteiobmann SPÖ Wien

