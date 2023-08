Susanne Schnabls ORF-„Sommergespräche 2023“: Auftakt mit Beate Meinl-Reisinger, NEOS

Am 7. August um 21.05 Uhr in ORF 2, danach Filzmaier-Analyse in der „ZIB 2“, „Sommer(nach)gespräche“ in ORF III

Wien (OTS) - Auftakt für die von Susanne Schnabl geführten ORF-„Sommergespräche 2023“, Schauplatz ist erstmals das neugestaltete Parlament: Die vielfach ausgezeichnete Journalistin und „Report“-Präsentatorin ist nach 2016 zum zweiten Mal Gastgeberin der Sendung, die seit bereits 42 Jahren die innenpolitische Diskussion im Sommer dominiert und sich heuer ein wenig anders als in den vergangenen Jahren präsentieren wird. Die ORF-„Sommergespräche 2023“ mit den Parteichefs bzw. der Parteichefin der im Parlament vertretenen Fraktionen sind heuer vom 7. August bis zum 4. September, immer montags um 21.05 Uhr in ORF 2 zu sehen. Los geht es am 7. August mit Beate Meinl-Reisinger, NEOS.

Der Fokus der „Sommergespräche 2023“ ist eindeutig auf das GESPRÄCH gelegt. Die Aufzeichnung am Freitag schafft die Möglichkeit, die Grundfragen unserer krisenreichen Zeit in den Mittelpunkt zu stellen und die Sendung in ein filmisches Gesamtkonzept einzubetten. Sollte das Gespräch von Susanne Schnabl mit ihrem jeweiligen Gast die übliche Sendelänge überschreiten, wird das komplette Interview zur vollständigen Transparenz in der ORF-TVthek abrufbar sein.

Die „Sommergespräche 2023“ werden erstmals im Inneren jenes Ortes geführt, an dem die Rahmenbedingungen für die Zukunft Österreichs verhandelt und beschlossen werden: Im neu renovierten Parlament, ein Publikumsmagnet seit der Neueröffnung. Susanne Schnabl trifft die Parteispitzen an jenem Ort, der Österreich und alle, die hier leben, repräsentiert, das Interview selbst wird im sogenannten Sprechzimmer stattfinden.

Mindestens so ein Publikumshit wie die „Sommergespräche“ selbst sind die anschließenden Analysen von Peter Filzmaier (gemeinsam mit je einer Printjournalistin bzw. einem Printjournalisten) in der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr in ORF 2. Am 7. August ist dies Eva Konzett vom Falter.

Auch das ORF-III-Erfolgsformat „Sommer(nach)gespräche“ startet am Montag, dem 7. August, um 22.30 Uhr in die neue Saison. Im Anschluss an das „Sommergespräch“ in ORF 2 mit den Spitzen der Parlamentsparteien bzw. der „ZIB 2“ begrüßt ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher ihre Gäste zur großen Analyse des Interviews. Zu Gast sind ehemalige Politiker:innen, Journalistinnen und Journalisten sowie Politikbeobachter:innen. Auch heuer werden angesichts der hohen Teuerung die führenden Wirtschaftsexpertinnen und -experten des Landes die aktuelle Lage und die politischen Konzepte analysieren. Wie haben sich die Parteispitzen geschlagen? Konnten sie mit ihren Ideen überzeugen? Wie ist der Zustand der Parteien vor der Nationalratswahl 2024? Und wohin soll sich Österreich in den nächsten Jahren nach den multiplen Krisen entwickeln? Am Montag, dem 7. August, bittet Lou Lorenz-Dittlbacher gemeinsam mit Heide Schmidt (Gründerin Liberales Forum), Holger Bonin (Direktor Institut für Höhere Studien), Karin Leitner (Tiroler Tageszeitung) und Fritz Jergitsch (Gründer „Die Tagespresse“) zur umfassenden Analyse des Interviews.

Erster Gast bei den „Sommergesprächen 2023“ ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Welches Modell von Österreich ist die Richtschnur ihrer Politik? Von der Wirtschaft bis zur Integration – was soll der Staat regeln, was wir selbst? Und welche Zukunft sieht die NEOS-Chefin für ihre eigene Partei, angesichts der Schwäche in den Bundesländern?

Der „Sommergespräche“-Fahrplan, jeweils um 21.05 Uhr in ORF 2:

7. August: Beate Meinl-Reisinger, NEOS

14. August: Werner Kogler, Die Grünen

21. August: Herbert Kickl, FPÖ

28. August: Andreas Babler, SPÖ

4. September: Karl Nehammer, ÖVP

Umfassendes Online-Package zu den „Sommergesprächen“

Auch im Web und via App werden die „Sommergespräche“ selbstverständlich bereitgestellt: ORF.at und die ORF-TVthek bringen Live-Streams der Interviews mit den Parteispitzen und stellen bereits während der Sendungen laufend Video-on-Demands bereit. Auf der ORF-TVthek bleiben außerdem als spezielles Service alle „Sommergespräche“ bis 11. September und somit bis sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Sendung verfügbar. Auch die nachfolgenden „ZIB 2“-Analysen werden online gestellt. In ausführlichen ORF.at-Storys werden die Gespräche darüber hinaus jeweils zusammengefasst und analysiert, sowie über Reaktionen aus Politik, Wirtschaft etc. informiert. Userinnen und User haben außerdem auf debatte.ORF.at Gelegenheit zum Mitdiskutieren.

Im Rahmen seiner Innenpolitik-Berichterstattung informiert auch der ORF TELETEXT umfassend: Nach jedem „Sommergespräch“ werden die wichtigsten Inhalte und Statements der Parteichefinnen und -chefs präsentiert, sowie über Reaktionen berichtet.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die „Sommergespräche 2023“, montags um 21.05 Uhr in ORF 2, werden barrierefrei für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen übertragen. Die Sendungen werden im ORF TELETEXT auf Seite 777 und in der ORF-TVthek untertitelt. Wie im Vorjahr werden die Gespräche auch heuer mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten. Das „Sommergespräch“ mit Beate Meinl-Reisinger (NEOS) wird vom ÖGS-Dolmetsch-Team Barbara Gerstbach und Lidija Sammer übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV) und auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

