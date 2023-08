Geldanlage selber machen

Wer etwas Zeit in sein Geld investiert, kann sich dank einer neuen Software teure Vertriebskosten sparen und so mehr Gewinn machen.

Normal ist die Hälfte weg

Ausgerechnet, wenn es um große Summen geht – wie etwa bei der Geldanlage fürs Alter oder Kinder – wird netten Berater*innen meist blind vertraut. Dabei ist gleich, ob die Beratung bei der Hausbank, einer Versicherung oder Freien Maklern erfolgt: bezahlt wird so gut wie immer über Provisionen. Und das kann richtig teuer werden.

In einer großen Studie wurden über 50.000 mögliche Geldanlage-Kombination mit allen Kosten und der Steuer durchgerechnet. Das Ergebnis ist ernüchternd: Im Durchschnitt verlieren Anleger*innen in Österreich 50 % ihrer Gewinne. Schuld daran sind vor allem hohe Kosten für die Provisionen, über die beim Abschluss kaum gesprochen wird.

Weniger Kosten: Mehr Gewinn

Diese Kosten werden noch dazu vor allem in den ersten Jahren abgezogen, auch wenn noch nicht genug Gewinn gemacht wurde, was bei der Höhe der Provisionen häufig der Fall ist. Das führt dazu, dass viele beim Sparen am Anfang kräftig ins Minus rutschen. Dabei gibt es längst Alternativen, mit der neuen Software auf fynup.at für alle zugänglich.

So haben Konsument*innen erstmals die Chance, die Kosten ihrer Geldanlage auf drei Ebenen, um die Hälfte zu reduzieren. Das klingt im ersten Augenblick nicht viel, durch den Zinseszins-Effekt bringt das jedoch über die Laufzeit den doppelten Gewinn, wohlgemerkt beim gleichen Risiko. Nur durch Reduktion der Kosten.

Honorar statt Provision

Wer Geld hat, leistet sich schon längst eine Honorar-Beratung. Dank geschickter Digitalisierung wird Honorar-Beratung erstmals leistbar für alle. Besser, man bezahlt direkt ein faires und transparentes Honorar für Vermittlung bzw. Beratung, als jahrelang „unbemerkt“ viel höhere Provisionen abstottern zu müssen.

Fazit: Geldanlage selber machen rechnet sich. Mit der fynup-Methode schafft man das auch locker. Verständliche Videos und Artikel vermitteln wertvolle Finanz-Basics, über den Geldanlage-Rechner findet jede*r das optimal Passende am Markt und kauft direkt online. Auf Wunsch mit Honorar-Beratung, in jedem Fall garantiert provisionsfrei.

