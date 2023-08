Silbermedaille für die österreichische Teilnehmerin an der Europäischen Mädchen Informatik Olympiade 2023 in Schweden

Bildungsminister Polaschek: großartige Leistung der österreichischen Schülerin Uliana Malanyaks in Schweden und ein wichtiges Zeichen für Frauen im MINT-Bereich

Lund/Wien (OTS) - Österreich hat bei der diesjährigen Europäischen Mädchen Informatik Olympiade (European Girls` Olympiad in Informatics - EGOI) in Lund, Schweden, hervorragend abgeschnitten. Die österreichische Teilnehmerin Uliana Malanyak (Europagymnasium Linz Auhof) holte eine Silbermedaille, wobei sie die Goldmedaille nur knapp verfehlte.

Begleitet wurde die Teilnehmerin von Delegationsleiter Mag. Helmut Achleitner (Niederösterreich) und Delegationsstellvertreter Dr. Johann Fellner (Tirol).

Die Europäische Mädchen Informatik Olympiade fand 2023 zum dritten Mal statt und zielt darauf ab, das öffentliche Bewusstsein für Frauen in der Informatik zu stärken und die Beteiligung von Mädchen an diesem zukunftsweisenden Bereich zu fördern. Der Wettbewerb erstreckte sich über zwei Wettbewerbstage, an denen talentierte Teilnehmerinnen aus ganz Europa und darüber hinaus anspruchsvolle algorithmische Probleme lösten, um ihr informatisches Können unter Beweis zu stellen.

„Bildung ist der Schlüssel zur Förderung von Frauen in der Informatikbranche. Uliana Malanyaks herausragende Leistung trägt dazu bei, Österreich auf der internationalen Bühne zu repräsentieren und die Bedeutung der Förderung von Frauen in der Informatik hervorzuheben. Solche Leistungen sind es, die andere Schülerinnen inspirieren und somit weitere Frauen für den MINT-Bereich begeistern“, so Bildungsminister Polaschek.

