Kocher: Antragsfrist für KMU.DIGITAL - Beratung verlängert

Einreichung noch bis längstens 30.9.2023 möglich

Wien (OTS/BMAW) - Im Jahr 2017 wurde das Erfolgsprogramm KMU.DIGITAL gestartet. Das Programm fördert unter anderem die individuelle Beratung österreichischer Klein- und Mittelbetriebe (KMU) durch zertifizierte Expertinnen und Experten zu den Themen Geschäftsmodelle und Prozesse, E-Commerce und Online-Marketing, IT- und Cybersecurity sowie digitale Verwaltung.

In der aktuellen Ausschreibungsperiode, von Mai 2022 bis Juli 2023, wurden insgesamt 10 Millionen Euro an über 5.000 Unternehmen zugesagt. Um den Betrieben länger Zeit für die Einreichung zu geben, wird die Einreichfrist für die Beratungen bis 30. September 2023 verlängert. „Die Digitalisierung der Wirtschaft schreitet zügig voran und bringt vor allem für kleine und mittlere Unternehmen enorme Innovationschancen. Gleichzeitig stehen diese Betriebe vor besonderen Herausforderungen und brauchen daher maßgeschneiderte Unterstützungsmaßnahmen wie KMU.DIGITAL, um den digitalen Wandel im Unternehmen auch tatsächlich umsetzen zu können. Die Beratungsleistung hilft vor allem kleinen Betrieben, mit der voranschreitenden Digitalisierung Schritt halten zu können und zukunftsfit zu werden. Daher verlängern wir die Einreichfrist für die Beratungsförderung“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Die Gesamtförderung beträgt maximal 3.000 Euro pro Unternehmen.

Die Digitalisierungsoffensive KMU.DIGITAL ist eine Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich und wird durch die Europäische Union im Rahmen der EU Aufbau- und Resilienzfazilität refinanziert.

Alle Informationen über das Programm und über die Förderung gibt es auf https://www.kmudigital.at.





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft

Presseabteilung - Wirtschaft

presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at