ORF-„Eco“ über die Macht der Bürgermeister:innen

Am 3. August um 22.30 Uhr in ORF 2

Rosa Lyon präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco" am Donnerstag, dem 3. August 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Macht der Bürgermeister:innen: Ein Amt mit Image- und Nachwuchsproblem

Die Aufregung um Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, der sein Insiderwissen als Bürgermeister für persönliche Gewinne genutzt haben soll, ist groß. Inzwischen hat er sein Amt ruhend gestellt. Die Causa Riedl wirft ein Schlaglicht auf die Macht von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Sie sind Baubehörde und oberste Repräsentanten ihrer Gemeinde. Das bringt viel Verantwortung mit sich, denn für Fehlverhalten haften sie mit dem eigenen Vermögen. „Eco“ zeigt, wie mächtig Bürgermeisterinnen und Bürgermeister tatsächlich sind und warum es zunehmend schwierig wird, ihr Amt zu besetzen. Bericht:

Johannes Ruprecht, Emanuel Liedl, Julia Willhalm

Inflation sinkt: Ist das Schlimmste überstanden?

Die Teuerung ist auf den niedrigsten Wert seit fast eineinhalb Jahren gesunken. Sprit ist sogar deutlich günstiger als vor einem Jahr. Bei der Energie sind die Preissteigerungen nicht mehr so stark wie früher. Aber die Inflation in Österreich ist im Vergleich mit anderen europäischen Ländern immer noch hoch. Können wir uns also langsam entspannen oder vielleicht doch nicht? Drohen womöglich sogar weitere Preissteigerungen – etwa für Mieten oder Konsumgüter? Bericht: Helga Lazar, Johannes Schwitzer-Fürnsinn

Immer mehr Stromspeicher: Wann lohnt sich eine Anschaffung?

Immer mehr Haushalte investieren in Photovoltaikanlagen. Das Problem dabei: Die Sonne erzeugt in der Mittagszeit am meisten Strom, am meisten verbraucht wird aber in der Früh oder am Abend. Da liegt die Anschaffung eines Stromspeichers nahe. Und mittlerweile suchen 40 Prozent all jener, die eine PV-Anlage einbauen, auch um eine Förderung für einen Stromspeicher an. Die sind allerdings teuer. Wann lohnt sich so eine Anschaffung finanziell? Welche Speicherlösungen sind sinnvoll und kann die Batterie eines Elektroautos einen Speicher ersetzen? Bericht: Bettina Fink

