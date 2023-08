ÖAMTC: Tanken wieder deutlich teurer

Spritpreis-App des Mobilitätsclubs hilft bei der Suche nach der günstigsten Tankstelle

Wien (OTS) - Die Preise für Benzin und Diesel sind im Juli wieder deutlich angestiegen. Der aktuelle Spritpreischeck des ÖAMTC zeigt, dass sich der Liter Super vom Anfang des Monats bis zum Ende um neun Cent auf 1,64 Euro verteuert hat. Der Anstieg bei Diesel fällt mit zehn Cent noch höher aus: Ende Juli zahlte man an den heimischen Tankstellen 1,60 Euro für den Liter. Vergleicht man die Durchschnittspreise von Juni mit jenen des Julis, so zeigt sich beim Diesel ein Anstieg von 1,507 auf 1,550 Euro je Liter und bei Benzin von 1,569 auf 1,574 Euro.

Preisanstiege an den Tankstellen gab es nicht nur in Österreich, sondern in fast allen europäischen Ländern. In den beliebten Urlaubsländer fielen diese jedoch deutlich geringer aus.

~

Kroatien Slowenien Italien

Super Diesel Super Diesel Super Diesel

3. Juli 1,455 1,462 1,449 1,494 1,846 1,685

24. Juli 1,518 1,527 1,479 1,532 1,864 1,710

Anstieg um 0,063 0,065 0,030 0,039 0,018 0,025

~

Quelle: Oil Bulletin https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en

Wer also demnächst in Richtung Süden aufbricht, sollte am Weg nach Kroatien noch an einer slowenischen Tankstelle Halt machen. Bei einer Reise nach Italien macht ein Tankstopp an einer heimischen Tankstelle fernab der Autobahn jedenfalls Sinn.

Durch regionale Unterschiede und sich ständig ändernde Preise für Super und Diesel ist es für Konsument:innen nicht einfach, den Überblick zu behalten. Die aktuellsten Preise sind auf der ÖAMTC Webseite zu finden. Auch Besitzer:innen von iPhones und Android-Smartphones können sich die günstigsten Spritpreise mit der ÖAMTC-App jederzeit direkt auf das Handy holen. Tipps rund um die Themen Tanken und Spritsparen findet man auch hier: https://www.oeamtc.at/tanken/





Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC

Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)1 71199-21218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at