EuroMillionen: Europot geknackt - 72 Millionen Euro nach Österreich

38 neue Glücksspiel-Millionäre auf einen Schlag mit Gewinnen von 1,15 bis 5,73 Millionen Euro

Wien (OTS) - Der 1. August 2023 schreibt österreichische Glücksspielgeschichte, denn das, was da passiert ist, hat es noch nie gegeben, und zwar gleich in doppelter Hinsicht:

Erstens gibt es einen Glücksspiel-Gewinn in Höhe von mehr als 72 Millionen Euro. Nach fünf erfolglosen Versuchen ist es am Dienstag gelungen, die „5 plus 2 Richtigen“ zu tippen und den Europot zu knacken. Nicht irgendwo, sondern in Österreich. Und nur in Österreich. Das heißt: Der Gewinn beträgt exakt 72.144.196 Euro, und das ist der bisher höchste Glücksspiel-Gewinn, der je in Österreich erzielt wurde (bisheriger Rekord: 55,6 Mio. Euro im Jahr 2008, ebenfalls bei EuroMillionen).

Zweitens sorgt diese rot-weiß-rote Rekordsumme gleich für 38 neue Glücksspiel-Millionäre an einem Tag, also auf einen Schlag. Denn dieser Gewinn wurde mit einem sogenannten Anteilsschein, der aus 63 Anteilen besteht, erzielt, wobei man bis zu fünf Anteile erwerben kann. Jeder Anteil gewinnt damit knapp 1,15 Millionen Euro. Diese 63 Anteile wurden von folgenden 38 Spielteilnehmer:innen aus allen neun Bundesländern gespielt: Je sieben aus Wien und Oberösterreich, je fünf aus Niederösterreich und Vorarlberg, drei aus Tirol, je zwei aus Salzburg, dem Burgenland und der Steiermark, einer aus Kärnten und vier über die Spieleseite win2day.

Es gibt vier Gewinner:innen, die die Maximalzahl von fünf Anteilen gespielt und damit mehr als 5,7 Millionen Euro gewonnen haben, und sie kommen je einmal aus Oberösterreich, Vorarlberg und der Steiermark sowie über win2day.

