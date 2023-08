Casinos Austria als starker Partner der A1 CEV Beach Volleyball EM 2023

Actiongeladene Matches, mitreißende Partystimmung und unvergessliche Erlebnisse: das verbindet Casinos Austria und Top Beach Volleyball Events in Österreich seit Jahren.

Wien (OTS) - Bei der Beach Volleyball Europameisterschaft 2023 auf der legendären Wiener Donauinsel ist Casinos Austria als treuer Sponsorpartner wieder mit von der Partie und heizt im Beach Village ordentlich ein. Im Pagodenzelt im Beach Village neben dem Stadion haben die Gäste bei zahlreichen Promotions die Chance, Casino Gutscheine und weitere Goodies zu gewinnen. Zudem bringen die Casinos Austria Beach Dancers im „Rouge & Noir“ Look mit ihren Tanzeinlagen das Stadion zum Kochen, am 6. August lockt im Beach Village ein exklusives „Meet & Greet“.

Weitere Highlights am Finaltag: beim Promotion-Würfelspiel am Casinos Austria Stand im Beach Village winkt die Aussicht auf die Teilnahme am Riesenroulette. Am Center Court geht es dann -unmittelbar vor dem Match der Herren um Platz 3- um den Hauptpreis, ein Casino Package für zwei Personen. Extrem spannend wird es, wenn der Croupier von Casinos Austria als Coin Toss Presenter live die Kugel am Roulette-Kessel gibt und so mit Rot / Schwarz ermittelt, welche Mannschaft mit Service oder Verteidigung ins Spiel starten wird.

Erwin van Lambaart, Generaldirektor Casinos Austria: „Die Beach Volleyball Europameis-terschaft 2023 auf der Donauinsel ist ein sportliches Highlight der Extraklasse, das wir gerne unterstützen. Bei all dem Spaß wollen wir aber keinesfalls auf jene vergessen, die vom Schicksal geschlagen sind und nur selten unbekümmert sein können. Daher haben wir im Rahmen unserer Initiative „Glückliche Augenblicke“ in Kooperation mit der Krebshilfe Österreich zehn Session-Tickets für dieses tolle Event zur Verfügung gestellt, die von der Krebshilfe bereits in Betreuung befindlichen Krebspatient:innen vergeben wurden, die durch die Erkrankung auch in finanzielle Not geraten sind. Ich wünsche den Teams viel Erfolg bei der Europameisterschaft, den Zuseher:innen viel Spaß und allen zusammen viele unvergessliche, glückliche Augenblicke auf der Donauinsel!“

Die Erlebniswelt von Casinos Austria bietet seit der Gründung 1968 für alle Erwachsenen spannendes Entertainment, seriöses Glücksspiel mit Spielerschutz auf höchstem internationalem Niveau in unverwechselbarem Ambiente. Mit ihrem Angebot sind die zwölf österreichischen Casinos touristische Leitbetriebe und tragen zur Wertschöpfung in einem Maß bei, das weit über die eigene Umsatzleistung hinausgeht. Darüber hinaus ist es für Casinos Austria erklärtes Unternehmensziel, Institutionen, Initiativen und Projekte zu unterstützen, die den Menschen in Österreich zugutekommen.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Partner-bei-BeachVolleyballEM





Rückfragen & Kontakt:

Patrick Minar

Managing Director Corporate Communications

Casinos Austria AG

Tel.: +43 (1) 53440 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ casinos.at

Website: www.casinos.at www.playsponsible.at



Peter Prostrednik

Head of Sponsoring

Casinos Austria AG

Tel.: +43 (1) 53440 – 22337

E-Mail: peter.prostrednik @ casinos.at

Website: www.casinos.at www.playsponsible.at