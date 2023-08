Bereit für die Zukunft: Der PURA Vision von Automobili Pininfarina

Cambiano, Italien (ots/PRNewswire) - Automobili Pininfarina läutet mit dem Designkonzept für den PURA Vision eine aufregende neue Ära elektrischer Luxus-Automobile ein. Die elegante Silhouette der Designstudie und ihre dramatischen Proportionen verkörpern perfekt die PURA Designphilosophie von Automobili Pininfarina. Das Unternehmen verwandelt das Erbe der legendären Modelle aus der Vergangenheit von Pininfarina S.p.A. in eine zukunftsweisende Vision − in Form eines wunderschönen elektrischen Luxus-SUV (e-LUV).

Das neue Designkonzept des PURA Vision von Automobili Pininfarina läutet eine neue Ära rein elektrischer Luxus-Automobile ein

Eine elegante Silhouette, dramatische Proportionen und klare Oberflächen bestimmen die PURA Designphilosophie des Unternehmens, umgesetzt als dramatisch wirkender, elektrischer Luxus-SUV (e-LUV)

Scharfe Linien und eine moderne Ästhetik markieren den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für Automobili Pininfarina – das Unternehmen nutzt seine 94-jährige Designerfahrung, um die Zukunft zu gestalten

Der PURA Vision wird auf der Monterey Car Week Weltpremiere feiern und inspiriert eine neue Generation von Automobilen von Automobili Pininfarina

Die Designstudie wurde von den hauseigenen Experten von Automobili Pininfarina in Italien konzipiert, gestaltet und entwickelt − im gleichen Werk, in dem auch der Battista GT-Supersportwagen montiert wird

Das neue Designkonzept wird die nächste Generation rein elektrisch angetriebener Luxusfahrzeuge von Automobili Pininfarina inspirieren. Auf der Monterey Car Week im August wird das Fahrzeug erstmals der Öffentlichkeit präsentiert − neben dem vor Kurzem veröffentlichten GT-Supersportwagen Battista Edizione Nino Farina und einem weiteren, ähnlich exquisiten, jedoch ganz anders positioniertem neuen Produktionsfahrzeug, das ebenfalls ein ganz neues Genre des Fahrvergnügens definieren wird.

Der PURA Vision ist eine beeindruckende Interpretation eines elektrischen Luxus-SUV (LUV). Die markanten Proportionen der Kabinenrückseite kombinieren zeitlose Schönheit mit exquisiten Details und kreieren so eine dynamische Identität mit einzigartiger Präsenz. Zu den aufsehenerregenden Details zählen das schmale Glasgewölbe und die dreifach zu öffnenden, säulenlosen Türen, die ein besonders komfortables Einsteigen in den eleganten Innenraum ermöglichen.

Paolo Dellachà, CEO von Automobili Pininfarina, erläutert: „Der PURA Vision schlägt die Brücke zwischen unserer Gegenwart und einem aufregenden neuen Kapitel in der Geschichte von Automobili Pininfarina. In unserem fünften Jahr haben wir unsere einzigartige Geschichte bereits mit der Einführung des Battista Edizione Nino Farina gewürdigt. Der PURA Vision erlaubt einen ersten Vorgeschmack auf unsere aufregende Zukunft und demonstriert, was wir erreichen können, wenn wir unsere PURA Designprinzipien auf eine ganz neue Art von Fahrzeug übertragen.

Doch der PURA Vision ist viel mehr als nur eine Konzeptvision für die Zukunft: Er repräsentiert eine klare, moderne Designphilosophie, inspiriert von der legendären Geschichte von Pininfarina − ein unverwechselbares Rezept für eine Kollektion wunderschöner neuer Luxusfahrzeuge.

Das erste Fahrzeug unseres neuen Portfolios – spektakulär anzusehen und ein etwas anderer Ansatz, doch eindeutig inspiriert vom PURA Vision – wird während der Monterey Car Week (17.−20. August) sowie beim Event „The Quail – A Motorsports Gathering" (18. August 2023) neben diesem wundervollen Designkonzept in der Privatresidenz von Automobili Pininfarina präsentiert werden."

DIE PURA-PHILOSOPHIE VON AUTOMOBILI PININFARINA Zeitloses Design ist seit 94 Jahren ein Markenzeichen von Pininfarina. Die Schönheit des PURA Vision besticht durch seine Mischung aus klassischen Proportionen und exquisiten Details. Mit seiner niedrigen Motorhaube und den hohen Kotflügeln, inspiriert vom legendären 1947er Cisitalia – dem ersten Fahrzeug, das es ins berühmte Museum of Modern Art (MoMA) in New York geschafft hat − erinnert er an eine Skulptur und setzt ein klares, einzigartiges Statement.

Dave Amantea, Chefdesigner bei Automobili Pininfarina: „Der PURA Vision verkörpert das Erbe der legendären Fahrzeuge aus Pininfarinas Vergangenheit, während seine scharfen Linien und die moderne Ästhetik in die Zukunft weisen. Er wirkt aus jedem Blickwinkel absolut unverwechselbar und präsentiert unsere PURA Designphilosophie in Form einer ganz neuen Art des Automobils. Eine dramatische Präsenz, ein einladender Innenraum und sorgfältig ausgewählte Materialien machen den PURA Vision zu einem einzigartigen Fahrzeug. Unsere Kunden werden ihn jedoch anhand der wunderschönen Karosserie, der zeitlosen Proportionen und der technischen Details im unteren Fahrzeugbereich sofort als einen Pininfarina erkennen."

AUSSERGEWÖHNLICHES EXTERIEUR Der PURA Vision besitzt eine markante Front, definiert durch die verborgenen Scheinwerfer und eine ultradünne L.E.S.S Nanofaser-Beleuchtung, die ein markantes Tagfahrlicht erzeugt. Diese fortschrittliche Beleuchtungstechnologie arbeitet mit Fasern von weniger als einem Millimeter Durchmesser, die an annähernd jedes Design angepasst werden können. Durch die leichte Konstruktion und ihre hervorragende Energieeffizienz eignen sie sich perfekt für einen visionären elektrischen LUV. Die Scheinwerfer befinden sich in einem multifunktionalen, technischen Designelement, das den unteren Bereich der Karosserie bestimmt und sowohl die Kühlung als auch die Aerodynamik verbessert.

Die für das Exterieur ausgewählten Materialien und Farben betonen den sportlichen Charakter des PURA Vision und bestechen durch die edle Karosserielackierung „Bianco Sestriere Gloss" mit sichtbaren Karbonelementen, ein schmales Glasgewölbe sowie das schwarz-glänzende, darüber schwebende Dach. Im Profil sorgen die dramatischen Proportionen der Kabinenrückseite des PURA Vision und der schmale Überhang für eine dominante Präsenz, während die 23-Zoll-Leichtmetallräder dem Design zusätzlichen Charakter verleihen. Die Reifen ziert ein weißer Streifen, der ein verbindendes Element zur Karosserie schafft und die mattschwarzen Räder betont.

Ein innovatives Panoramadach unterstreicht den luxuriösen Charakter des Fahrzeugs. Das feststehende „Biscotto"-Mittelteil wird von einem sanften LED-Ring erhellt und verbindet die großflächige Windschutzscheibe mit der Heckklappe. Dieses zentrale „Biscotto"-Element stützt die großen und gewölbten durchgängigen Seitenfenster, die einen Teil der Lounge-Türen zu beiden Seiten des Fahrzeugs bilden. So ist der PURA Vision auch aus der Vogelperspektive ein unverkennbarer Anblick. Die Türen öffnen auf dramatische Weise nach oben und bieten in Kombination mit den säulenlosen Einstiegsöffnungen und den hinten angeschlagenen Hecktüren uneingeschränkten Zugang zum geräumigen Innenraum, der vorn und hinten mit jeweils zwei Sitzplätzen bestückt ist. Die Lounge-Türen sind vom säulenlosen Design der Limousine „Lancia Florida" inspiriert, die in den 50er-Jahren von Battista Farina entworfen und zu einem der Lieblingsfahrzeuge des Gründers von Pininfarina wurde.

Juwelenartige Zierelemente außen betonen die Liebe zum Detail, für die Automobili Pininfarina berühmt ist. Hierzu zählen eine präzise geformte Linie aus eloxiertem Aluminium, die das Glasgewölbe umfasst und sich in einem eleganten, ununterbrochenen Bogen von der Windschutzscheibe rund um den PURA Vision zieht. Die Dachlinie wird ebenfalls auf jeder Seite von einem Aluminiumelement eingefasst. Im vorderen Bereich sind Rückfahrkameras integriert, die die sonst üblichen Seitenspiegel ersetzen, im Heckbereich prangt der Schriftzug des PURA Vision.

Das Heck ist mit ultraflachen, horizontalen LED-Leuchten gestaltet. Das Glasgewölbe verjüngt sich, um die klar definierten Vouten des PURA Vision zu betonen, an denen die Karosserie steil aus den Radkästen emporragt– dieser vertikale Muskelstrang erinnert an einen Sportwagen und trägt zusätzlich zum einzigartigen Erscheinungsbild des PURA Vision bei. In Kombination mit dem innovativen „Biscotto"-Dach entsteht bei der Betrachtung von oben ein unverwechselbares Erscheinungsbild − genau wie beim Battista GT-Supersportwagen.

Weiter unten greift die technische Anmutung der freiliegenden Stoßfänger aus Karbonfasern die Frontpartie auf und kontrastiert mit den klaren Oberflächen und skulpturähnlichen Formen im oberen Bereich der Karosserie.

ÜBERZEUGENDE KONNEKTIVITÄT UND LUXUS Von außen verbindet sich beim PURA Vision die Straßenpräsenz eines SUV mit dem zweckorientierten Charakter eines tief liegenden Sportwagens – und das luxuriöse Interieur folgt dem gleichen Ethos. Die Fahrerposition erinnert an einen Zweisitzer, der Gesamteindruck des Innenraums ist jedoch leicht, luftig und einladend. Der elektrische Antrieb erlaubt großzügige Kabinendimensionen. Durch den flachen Boden entsteht ein weitläufiges Interieur – und dieser Eindruck wird durch das Panoramaglasdach noch verstärkt.

Die Welt luxuriöser Segeljachten inspirierte das Design der edlen oberen Fahrzeugkarosserie, und dies ist auch in der Kabine deutlich spürbar. Die gleichsam schwebenden Vordersitze des PURA Vision erinnern an ein Tragflächen-Segelboot, während die Mittelkonsole wie der Baum des Segels anmutet. Wer hinter dem Lenkrad sitzt, erkennt das großflächige Armaturenbrett, das gleichsam mit dem Fahrzeugäußeren verschmilzt und die markanten Linien der Motorhaube in den Innenraum verlängert.

Francesco Cundari, Chef-Innendesigner, Automobili Pininfarina, erläutert: „Der PURA Vision präsentiert eine zukünftige Generation eleganter Interieurs von Automobili Pininfarina. Die Kunden sind von maßgeschneidertem Komfort umhüllt, genießen optimale Sicht und profitieren von exquisiten Materialien. Das Design kombiniert den Charakter eines Sportwagens mit dem Platzangebot und dem Komfort eines Luxusfahrzeugs."

Die nächste Generation der Fahrzeuge von Automobili Pininfarina verspricht jederzeit vernetzten Komfort, und auch der PURA Vision erfüllt diesen Anspruch. Der mit zahlreichen technologischen Annehmlichkeiten ausgestattete Innenraum wurde so konzipiert, dass Fahrer und Mitreisende stets alle Informationen erhalten, die sie benötigen. Dies wird mittels eines intuitiven zentralen Touchscreens, fortschrittlicher digitaler Instrumente und eines Head-up-Displays umgesetzt, die alle vom Fahrer personalisiert werden können.

Die Liebe zum Detail, die sich in der optischen Gestaltung offenbart, zeigt sich auch durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien. Das zentrale Display kann bei Bedarf aus der Konsole gefahren werden, für minimale Ablenkung jedoch auch verborgen bleiben. Die Lautsprecher in den Kopfstützen verfügen über individuelle Sound-Zonen für alle Mitreisenden, sodass ein wirklich exklusives Fahrerlebnis erzielt wird. Der große Glasbereich gewährleistet, dass alle Fahrgäste sich mit ihrer Umgebung verbunden fühlen, was jede Fahrt zu einem angenehmen Erlebnis macht. Der integrierte Weinkühler zwischen den beiden Rücksitzen sorgt dafür, dass die Fahrgäste in jeder Hinsicht modernen Luxus genießen können.

NACHHALTIGE INNOVATIONEN Die Verwendung ausgereifter, authentischer und haptisch ansprechender Materialien ist ein Markenzeichen des PURA Vision und trägt dazu bei, dass im Innenraum der Eindruck von handgefertigtem, zeitgenössischem Luxus entsteht. Jeder der vier individuellen Sitze ist in frischem Weiß gestaltet. Anthrazitfarbenes Leder am Armaturenbrett und den Türoberteilen bietet einen durchgehenden 360°-Akzent im Innenraum.

Weiches Semi-Anilin-Leder wurde mit einem charakteristischen Textilgewebe kombiniert, während freiliegende Karbonfasern und eloxiertes Aluminium die Oberflächengestaltung außen nachempfinden. Im Rahmen der Fertigung nutzte Automobili Pininfarina Aluminiumreste von den Rädern des PURA Vision, um maßgefertigte Schutzleisten für die Türschweller zu kreieren − dies unterstreicht zusätzlich den Wow-Effekt der dreifach öffnenden Lounge-Türen.

Sara Campagnolo, Leiterin der Abteilung für Farb- und Materialdesign bei Automobili Pininfarina: „Materialien sind mehr als nur Bezüge − sie machen die gesamte Textur unserer Fahrzeuge aus. Im Einklang mit der PURA Designphilosophie nutzt der PURA Vision nur die hochwertigsten Materialien und setzt diese sparsam und so effizient wie möglich ein, um ein hochgradig individuelles, zeitloses und nachhaltiges Finish zu erreichen."

Der neue, charakteristische Bezug auf der Mittelkonsole sowie den oberen Sitzlehnen und am Dachhimmel besteht zu 30 Prozent aus Nativa-Wolle und zu 70 Prozent aus recyceltem Polyester. Das melierte Fischgrätenmuster hat eine haptisch angenehme Oberflächenstruktur und ist an den Kopfstützen der Sitze mit elektrogeschweißten Pininfarina-Logos gestaltet. Obwohl der PURA Vision ein Designkonzept ist, erfüllt der innovative Stoff bereits jetzt den Langlebigkeitsstandard von Automobili Pininfarina für Serienfahrzeuge.

DIE PININFARINA-EXPERTENFAMILIE Das Designkonzept des PURA Vision wurde auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung und firmeninterner Kompetenz der Ingenieurs- und Fertigungsexperten von Automobili Pininfarina in Italien entwickelt − damit definiert das Unternehmen eine neue Ära des vernetzten elektrischen Luxus. Die hiervon inspirierten Fahrzeuge werden in Italien konzipiert, gestaltet und entwickelt. Sie verfügen über fortschrittliche Technologien, die zuerst im Digital Innovation Hub von Automobili Pininfarina in Deutschland erarbeitet wurden.

Automobili Pininfarina beschäftigt mittlerweile 116 Mitarbeiter an seinen Standorten im italienischen Cambiano sowie in München. Das Team setzt sich aus mehr als 20 verschiedene Nationalitäten zusammen und gestaltet mit seiner globalen Fachkompetenz und Erfahrung eine neue Ära der Elektromobilität.

PURA VISION MASSE Länge: 5,215 mm

Breite: 2,147 mm (inklusive Spiegel)

Höhe: 1,641 mm

REDAKTIONSHINWEISE ÜBER AUTOMOBILI PININFARINA Der operative Geschäftssitz von Automobili Pininfarina befindet sich in München. Dort ist ein Team erfahrener Mitarbeiter versammelt, die alle bereits bei Luxus- und Premium-Automarken in führenden Positionen gearbeitet haben. Der Battista GT-Supersportwagen und alle zukünftigen Modelle werden in Italien entworfen, konstruiert und handgefertigt. Sie werden auf allen wichtigen globalen Märkten unter dem Markennamen Pininfarina verkauft. Das neue Unternehmen erhebt den Anspruch, die begehrteste und nachhaltigste Luxus-Fahrzeugmarke der Welt zu werden. Das Unternehmen ist eine

100-prozentige Tochter von Mahindra & Mahindra und trägt seit der Unterzeichnung einer Markenlizenzvereinbarung zwischen Pininfarina S.p.A. und Mahindra & Mahindra Ltd. den Namen Automobili Pininfarina. Basierend auf der einzigartigen 94-jährigen Erfahrung der Pininfarina S.p.A. bei der Herstellung vieler der legendärsten Automobile der Welt nimmt das Unternehmen mit seinen Design- und Produktionskapazitäten eine einflussreiche Rolle ein.

DER AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA Der Battista ist das leistungsstärkste Auto, das je in Italien entwickelt und gebaut wurde, und er bietet ein Leistungsniveau, das derzeit kein straßenzugelassener Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht. Dank 1.900 PS und einem Drehmoment von 2.340 Nm bewältigt er den Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden – schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen. Damit kombiniert der Battista extreme Technik und Technologie zu einem emissionsfreien Gesamtpaket. Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren mit Strom – einen an jedem Rad – und liefert mit einer einzigen Ladung eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 476 km. Die Anzahl der bei der Pininfarina SpA im italienischen Cambiano einzeln von Hand gefertigten Battistas wird 150 Exemplare nicht übersteigen.

