Innenminister Karner: Positive Entwicklung bei Polizeiaufnahmen gibt uns recht

Maßnahmen Aufnahmeverfahren und bei der Ausbildung greifen – Zahl der Bewerbungen seit Jahresbeginn verdreifacht

Wien (OTS) - Das Interesse am Polizeiberuf geht wieder steil nach oben. „Im Bereich der Personalrekrutierung haben wir intensive Anstrengungen unternehmen müssen, da es in vielen Bereichen einen Arbeitskräftemangel gibt. Daher haben wir einige Maßnahmen gesetzt, um diesem Personalmangel entgegenzuwirken“, sagte Innenminister Karner bei einem Pressegespräch im Rahmen des Lehrgangsabschlusses von fünf Polizeigrundausbildungsklassen am Platz in der Burg in Wien.

Neue Maßnahmen im Polizeiaufnahmeverfahren

So hat die Polizei das gesamte Auswahlverfahren modernisiert. Mittels Online-Bewerbung können sich Interessierte leichter bewerben, zudem wurden Kontaktmöglichkeiten über das Internet geschaffen, um Bewerberinnen und Bewerbern moderne Kommunikationsmöglichkeiten bei Fragen zu bieten. Auch ein fehlender Führerschein oder sichtbare Tätowierungen sind für die Aufnahme in die Polizeigrundausbildung kein Hindernis mehr. Außerdem wurde die Ausbildung in den Polizeischulen an aktuelle Herausforderungen angepasst, etwa indem die Ausbildung im Bereich Internetkriminalität intensiviert wurde und Sport während der Ausbildung einen höheren Stellenwert erhält.

Polizeischülerinnen und -schüler erhalten künftig ein kostenloses Klimaticket, ein höheres Gehalt schon während der Ausbildung sowie die Möglichkeit, den Führerschein kostenlos während der Ausbildung zu absolvieren. Für weitere Interessierte soll ein Prämiensystem für Polizeibedienstete sorgen, wenn diese neue Bewerberinnen oder Bewerber anwerben. Zuletzt nannte der Innenminister die neue Werbekampagne, die gemeinsam mit der Stadt Wien zuerst in der Bundeshauptstadt gestartet, mittlerweile aber in allen Bundesländern ausgerollt wurde.

Zahl der Bewerbungen seit Jahresbeginn verdreifacht

Die Entwicklung gebe uns recht, sagte der Innenminister bezugnehmend auf die neuen Maßnahmen. Erste Erfolge bei der Personalentwicklung zeigten sich bereits, so habe sich die Zahl der Bewerbungen seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht. Fast 6.200 Personen hätten sich seit Jahresbeginn für den Polizeidienst beworben, mehr als 2.300 Frauen und Männer befinden sich derzeit in der Polizeigrundausbildung. „Heute ist ein guter Tag für die Sicherheit in Wien, vor allem, da wir 107 neue Kolleginnen und Kollegen in den Dienst stellen dürfen“, sagte Innenminister Karner.

Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl: „Wien bietet als eine der sichersten Großstädte der Welt eine Vielzahl an Herausforderungen im täglichen polizeilichen Einsatz. Um diese Herausforderungen bestmöglich zu meistern, ist es wichtig, gut ausgebildete Polizistinnen und Polizisten nach ihrer Grundausbildung in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Ich freue mich über alle, die sich für den Polizeiberuf interessieren und nach ihrer Ausbildung einen Teil zur Sicherheit in unserer Stadt beitragen.“

107 neue Polizistinnen und Polizisten für Wien

Im Anschluss wurden in einem Festakt 37 Polizeischülerinnen und 70 Polizeischülern in den regulären Dienst übernommen. Bis Jahresende werden in Wien noch weitere 118 neue Polizistinnen und Polizisten dazukommen, österreichweit werden voraussichtlich rund 1.000 Polizeischülerinnen und -schüler ihre Ausbildung abschließen. Mit Anfang September starten 150 Aspirantinnen und Aspiranten in Wien in die Polizeigrundausbildung.

