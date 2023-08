Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Franz-Schubert-Klavierwettbewerb bis zum Jazz auf der Wiese

St.Pölten (OTS) - Morgen, Mittwoch, 2. August, geht im Zuge des „Ost-West Musikfests 2023“ ab 18.30 Uhr in der Villa im Südpark in St. Pölten das Finale des diesjährigen Franz-Schubert-Klavierwettbewerbs über die Bühne, bei dem die Preisträger und Preisträgerinnen Werke von Franz Schubert, Ludwig van Beethoven u. a. spielen. Nähere Informationen und Karten unter 0699/81180995, e-mail musikfest @ gmx.at und www.ostwestmusikfest.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 2. August, spielt im Rahmen der diesjährigen NÖ Jazzakademie im Schlosshotel Zeillern ab 21 Uhr das Jugendjazzorchester NÖ auf. Am Donnerstag, 3. August, folgt ab 21 Uhr der „Vocal Summit“ mit den Sängerinnen und Sängern der Vokalklasse, am Freitag, 4. August, ab 19.30 Uhr das Schlusskonzert mit einem Streifzug durch alle Epochen und Stile des Jazz. Karten an der Abendkassa; nähere Informationen bei der Musikfabrik NÖ unter 02272/65052, e-mail office @ musikfabrik.at und www.musikfabrik.at.

Der Verein KirchenTonArtKrems lädt ab Donnerstag, 3. August, wieder zum „Orgel-Sommer" in den Dom der Wachau, die Pfarrkirche St. Veit in Krems. Den Anfang macht Sarah-Maria Pilwax mit Werken von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach und Petr Eben. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen unter 0676/4072302 und e-mail kirchentonart @ gmail.com.

„Vokal – instrumental - international“ lautet das Motto des Open-Air-Musikfestes der Internationalen Meisterkurse Mistelbach mit Jazz und Pop am Donnerstag, 3. August, ab 19.30 Uhr im Barockschlössl Mistelbach. Nähere Informationen bei den Internationalen Meisterkursen Mistelbach unter 06991/3472241, e-mail office @ meisterkurs-m.com und www.meisterkurs-m.com.

Am Donnerstag, 3. August, breitet sich auch beim Lemo-Konzert im Open-Air-Kino des Cinema Paradiso St. Pölten am Rathausplatz u. a. „Der Himmel über Wien“ über die Landeshauptstadt. Beginn ist um 20.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Eine „Melange of Music“ servieren Manfred Chromy’s Texasschrammeln beim „Kultursommer Purkersdorf“ am Donnerstag, 3. August, ab 19.30 Uhr im Innenhof des Rathauses von Purkersdorf. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Purkersdorf unter 02231/62267, e-mail gemeinde @ purkersdorf.at und www.purkersdorf.at.

Im Rahmen von „Kultur bei Winzerinnen und Winzern 2023“ ist am Donnerstag, 3. August, ab 20 Uhr Monika Ballwein zu Gast im Weingut Mayer-Resch in Krems (nähere Informationen und Karten unter e-mail mayer_resch @ gmx.at und www.weinbau-resch.at). Am Samstag, 5. August, präsentieren dann Tini Trampler und die Playbackdolls ab 19 Uhr beim Heurigen Kienberger in Henzing ihre „Chansons 2084“ (e-mail office @ heuriger-kienberger.at und www.heuriger-kienberger.at). Nähere Informationen unter www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen.

Mit einem Konzert von Keos öffnet am Donnerstag, 3. August, die Rosenbühne vor der Orangerie im Doblhoffpark in Baden ihre Pforten. Am Freitag, 4. August, folgen der Liedermacher Griessler und seine Band, am Samstag, 5. August, spielt die Badener Band Woher ihr Programm „Tougher than the Rest“, am Sonntag, 6. August, spannen Sifting Sand und Iris Camaa einen Bogen von Eric Clapton bis Bill Withers. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-520 und e-mail kultur @ baden.gv.at.

„CookingDrums & BlowingReeds = ExitingLife“ lautet die Formel eines Konzerts am Freitag, 4. August, im Kellerlabyrith Umschaid in Herrnbaumgarten, wo ab 20.30 Uhr die gleichnamige Band aufspielt. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9956014, e-mail umschaid @ gmx.at und www.umschaid.at.

„Songs We Like a Lot“ spielt das JC-Trio am Freitag, 4. August, im Rahmen der diesjährigen Sommerkonzerte vor dem Gartenpavillon im Stift Melk; Beginn ist um 19 Uhr. Am Samstag, 5. August, folgen hier ab 19 Uhr „Lebensstürme“ mit Musik von Franz Schubert und Johannes Brahms in der Interpretation von Sophie und Emilia Heim, Veronika und Elisabeth Eber sowie Ines Schüttengruber, während am Sonntag, 6. August, ab 11 Uhr das Streichtrio Wiesengrund „Interessantes und Unbekanntes“ von Jean Francaix, Franz Schubert sowie aus dem Melker Musikarchiv serviert. „Bach & Konsorten“ (wie Dietrich Buxtehude, Georg Böhm u. a.) widmet sich Josef Schweighofer bei seinem Orgelkonzert am Sonntag, 6. August, ab 20 Uhr in der Stiftskirche, wo auch Ines Schüttengruber im Zuge einer Orgelführung am Dienstag, 8. August, ab 19 Uhr Werke von Johann Sebastian Bach, César Franck und Maurice Duruflé spielt. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Das Franz-Schubert-Institut veranstaltet am Freitag, 4. August, ab 17 Uhr im Kaisersaal von Stift Heiligenkreuz eine „Schubertiade“ (Eintritt: freie Spende) sowie am Sonntag, 6. August, ab 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden das abschließende Festkonzert des diesjährigen Meisterkurses (Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at). Nähere Informationen beim Franz-Schubert-Institut Baden unter 02252/81812, e-mail office @ schubert-institut.at und www.schubert-institut.at.

Am Freitag, 4., und Samstag, 5. August, finden jeweils ab 19 Uhr im Schloss Goldegg in Neidling die Sommerkonzerte der „Pielachtaler Classic Concerts“ statt: Karl Eichinger (Klavier) und Rudolf Gindlhumer (Flöte) bringen dabei Musik von Ludwig van Beethovens „Pathetique“ bis zu „Carmen“-Melodien zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 0676/7724092, e-mail ticket @ pielachtal-classic.at und www.pielachtal-classic.at.

Beim „Reichenauer Kultursommer“ im Parkhotel Hirschwang an der Rax tritt am Freitag, 4. August, ab 18.30 Uhr der Gentlemen Music Club rund um Georgij Makazaria mit „Vodka und Veltliner“ auf. Am Sonntag, 6. August, wird dann ab 11 Uhr mit Wolfgang „Fifi” Pissecker, Tini Kainrath, Rudi Koschelu und Tommy Hojsa „Weanarisch g’redt, g’sungen und g’spielt“. Nähere Informationen und Karten unter 05/7171-21800, e-mail tickets @ kultursommerreichenau.at und www.kultursommer.co.at.

Von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. August, geht vor Schloss Prugg in Bruck an der Leitha das „Paradiesgarten Festival“ über die Bühne. Mit dabei sind u. a. Agy3na, Anna Ullrich & Bitschu Batschu, Apua & Felix Rupprecht, Børt, Cem und Cormac & Fka.M4a. Beginn ist am Freitag um 14 Uhr bzw. am Samstag und Sonntag um 12 Uhr; nähere Informationen und Karten unter www.paradiesgartenfestival.at.

Bei der „Sommerszene Mistelbach“ im Sportzentrum Mistelbach spielen Sebastian Krieger, Ulli Winter und Ulli Bäer am Freitag, 4. August, bei freiem Entritt Austropop. Am Samstag, 5. August, bestreiten dann Melanie Payer, Silvio Samoni und Michael Huber einen Schlagerabend. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr; nähere Informationen bzw. Karten unter 02572/2515-5261, e-mail kultur @ mistelbach.at und www.sommerszene-mistelbach.at.

Am Samstag, 5. August, meint das Kollegium Kalksburg beim „Kultur.Sommer.Semmering“ im Kulturpavillon „Imma des söwe“; Beginn ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Ebenfalls am Samstag, 5. August, spielt die Luke Andrews Band ab 20 Uhr auf der Donaubühne Tulln einen Sommer-Gig. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

Beim „Kultursommer Mannersdorf“ im Kloster Sankt Anna in der Mannersdorfer Wüste tritt am Samstag, 5. August, ab 19.30 Uhr Aliosha Biz auf. Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.mannersdorf-leithagebirge.gv.at/Kultursommer_2023.

Am Samstag, 5. August, spielt auch das Tonkünstler-Orchester unter Anna Rakitina ab 20 Uhr vor dem Wolkenturm in Schloss Grafenegg unter dem Motto „Spanische Gitarrenklänge“ Musik zum Träumen von Astor Piazzolla, Joaquín Rodrigo, Zoltán Kodály, Georges Bizet und Manuel de Falla; Solist ist Pablo Sáinz Villegas an der Gitarre. Beim Prélude spielt das Jugendsinfonieorchester Niederösterreich unter Peter Stark zuvor ab 17.30 Uhr im Auditorium Zoltán Kodálys Variationen über das ungarische Volkslied „Der Pfau“ sowie eine Auswahl aus den Suiten 1 und 2 von Georges Bizets „L’Arlesienne“. Am Sonntag, 6. August, ist dann das Herbert Pixner Projekt mit einem Mix aus alpenländischer Musik, Flamenco, Gipsy-Jazz, Blues, Rock und World Music zu Gast in Grafenegg; Beginn am Wolkenturm ist um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Im Kloster St. Anna in der Mannersdorfer Wüste widmen sich der Akkordeonist Paul Schuberth, die Cellistin Gudula Urban und der Perkussionskünstler Willi Platzer am Sonntag, 6. August, ab 19.30 Uhr unter dem Titel „Urban Shoe in der Wüste“ einer Mischung aus Jazz, World Music, Funk und Klassik u. a. von Joseph Haydn. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Am Sonntag, 6. August, spielt sich auch die Band Eledone im Rahmen der „Donaufestwochen im Strudengau“ ab 11 Uhr im Vierkanthof der Familie Hauer in Stift Ardagger unter dem Motto „Of Many Moods“ durch das vielschichtige Feld der Jazzfusion. Nähere Informationen und Karten beim Tourismusverband Grein unter 07268/26857, e-mail office @ donau-festwochen.at und www.donau-festwochen.at.

In der Christkönigskirche von Gloggnitz lassen die Sopranistin Hedwig Ritter, der Trompeter Gernot Kahofer und der Organist Peter Tiefengraber am Sonntag, 6. August, ab 17 Uhr „Con voce festiva“ Werke von Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Georg Friedrich Händel und Wolfgang Amadeus Mozart erklingen. Am Dienstag, 8. August, ist dann ab 19 Uhr im Stadtsaal Gloggnitz das Canadian Sinfonietta Youth Orchestra unter der Leitung von Tak Ng Lai mit einem Konzertprogramm von Johannes Brahms über Antonio Vivaldi bis zu kanadischen Komponisten zu hören. Nähere Informationen und Karten unter 02662/42219 bzw. 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Schließlich wartet beim nächsten „Jazz auf der Hauswiese“ im Gasthaus Hauswiese in Baden am Montag, 7. August, ein jazziger Abend mit Paco. Beginn ist um 19 Uhr; Eintritt: freie Spende. Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.eu.

