Beach-Volleyball-EM Wien 2023 live in ORF 1, in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek

Täglich live von 4. bis 6. August, Pressekonferenz am 2. August live in ORF SPORT +

Wien (OTS) - That’s the way … we like it! Vom 2. bis 6. August 2023 wird Wien zum Schauplatz des größten Beachvolleyball-Turniers des Jahres – der Beach-Volleyball-Europameisterschaften. Insgesamt 64 Teams kämpfen auf der Donauinsel im Damen- und Herren-Bewerb um die Europameistertitel. Und via ORF 1, ORF SPORT + und auf der ORF-TVthek sind die Fans vom 4. bis 6. August auch zu Hause live dabei. Auch das ORF.at-Netzwerk und Hitradio Ö3 machen die EM zum Thema.

Alle 32 Damen- und 32 Herren-Teams wurden in acht Vierergruppen aufgeteilt, in denen die Gruppenspiele im modifizierten Pool Play ausgetragen werden. Das topgesetzte Team spielt gegen das am niedrigsten gesetzte Team der Gruppe, während das zweitgesetzte und drittgesetzte Team ebenfalls in der ersten Runde aufeinandertreffen.

Damen mit Freiberger/Holzer, Schützenhöfer/Friedl und den Klingers

Die ehemaligen Weltranglistenersten Stam/Schoon treffen in Pool B auf die Österreicherinnen Freiberger/Holzer. Weitere österreichische Fan-Favoritinnen sind die Klingers, die in Pool H gegen das Schweizer Duo Bentele/Lutz antreten, und das neue Team Schützenhöfer/Friedl in Pool D, das gegen die deutschen Beach-Stars Müller/Tillmann antritt.

Herren mit Seidl/Pristauz, Hörl/Horst, Leitner/Pascariuc, Waller/Ermacora und Hammarberg/Berger

Die Olympiateilnehmer Bryl/Losiak treffen in Pool G auf die österreichischen Beach-Stars Seidl/Pristauz. Weitere österreichische Teams bei dem Event sind Hörl/Horst und Leitner/Pascariuc, die einander bereits in den Pool-Matches in Pool H gegenüberstehen. Waller/Ermacora treffen in Pool D auf die Franzosen Krou/Gauthier-Rat, während Hammarberg/Berger in Pool F auf die Deutschen Ehlers/Wickler treffen.

Kick-off-Pressekonferenz am 2. August

Unmittelbar vor dem ersten Match der A1 CEV Beach Volleyball-Europameisterschaften findet am 2. August die traditionelle Kick-off-Pressekonferenz zum Event statt. Mit dabei sind Werner Kogler (Vizekanzler und Sportminister), Peter Hanke (Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke), Marcus Grausam (CEO A1), Gernot Leitner (ÖVV-Präsident), Hannes Jagerhofer (Veranstalter), die Europameisterinnen und Europameister 2022 Tina Graudina/Anastasija Samoilova und David Åhman/Jonatan Hellvig sowie die österreichischen EM-Teams.

Die Live-Übertragungen in ORF 1, in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek:

Mittwoch, 2. August, 11.00 Uhr, OSP: Kick-off-Pressekonferenz Beachvolleyball-EM 2023 (Reporterin Karoline Rath-Zobernig)

Freitag, 4. August, 11.00-14.20 Uhr, ORF 1: Damen Viertelfinale & Herren Round of 24

Freitag, 4. August, 14.55-17.30 Uhr Uhr, OSP: Damen Viertelfinale Freitag, 4. August, 17.30-19.30 Uhr, ORF 1: Herren Round of 16 Samstag, 5. August, 9.40-14.00 Uhr, OSP: Herren Viertelfinale & Damen Semifinale

Samstag, 5. August, 15.10-16.20 Uhr, OSP: Herren Viertelfinale Samstag, 5. August, 16.20-19.20 Uhr, ORF 1: Damen Spiel um Platz 3 und Finale

Samstag, 5. August, 19.00 bis 20.30 Uhr, ORF-TVthek: Herren Viertelfinale (Highlights um 22.00 Uhr in OSP)

Sonntag, 6. August, 13.00-14.15 Uhr, ORF 1: Herren Semifinale 1 Sonntag, 6. August, 14.15-15.45 Uhr, OSP: Herren Semifinale 2 Sonntag, 6. August, 16.20-19.10 Uhr, ORF 1: Herren Spiel um Platz 3 und Finale

(Highlights Finale Damen am 8. August um 20.15 Uhr und Finale Herren am 9. August um 20.15 Uhr in OSP)

Die Kommentatoren sind Johannes Hahn und Boris Kastner-Jirka, Expertin ist Sara Montagnolli. Karoline Rath-Zobernig moderiert die Übertragungen.

Die Beachvolleyball-EM auf sport.ORF.at, in der ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Auch via Web und App können sich Fans stets über das Geschehen bei den Beachvolleyball Europameisterschaften auf dem Laufenden halten:

sport.ORF.at und ORF-TVthek schnüren ein multimediales Angebot, das österreichweite Live-Streams und Video-on-Demands der ORF-TV-Übertragungen sowie Storys mit Vorschauen und Spielberichten beinhaltet. Der ORF TELETEXT bringt im Rahmen seiner Sportberichterstattung ebenfalls Storys sowie Tabellen über das Turnier.

Hitradio Ö3 live in der größten Sandkiste Österreichs

Ö3 ist live dabei, wenn vom 2. bis 6. August bei der Beachvolleyball-EM in Wien wieder gebaggert, gepritscht und gefeiert wird: Ö3-Sportreporter Wolfgang Eichinger meldet sich live von der Donauinsel, berichtet über die sportlichen Highlights und liefert Interviews und Ergebnisse. Außerdem feiert Ö3 als Radio- und Musikpartner auch dieses Jahr die große Beachparty gemeinsam tausenden Fans direkt am Center Court. Und für alle, die nicht live dabei sein können, liefert der Ö3-Wecker Beach-Stimmung frei Haus: Im Ö3-Wecker „Freaky Friday“ (Freitag, von 7.00 bis 8.00 Uhr) gibt es bei Philipp Hansa und Cindy Podloucky eine Stunde lang die besten Songs rund ums Beachen und die EM auf der Donauinsel.

