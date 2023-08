Anadi Bank als bester Arbeitgeber in Kärnten und Osttirol 2023 ausgezeichnet

Klagenfurt (OTS) - In der Studie „Bester Arbeitgeber Kärnten/Osttirol 2023" der market Marktforschungs-Ges.m.b.H. & Co. KG, erreichte die Anadi Bank herausragende Platzierungen und bekräftigt damit ihre Position als attraktiver Arbeitgeber in der Region.

„Die Top-Platzierung ist eine Bestätigung für unsere kontinuierlichen Bestrebungen, unseren Mitarbeiter:innen ein erstklassiges Arbeitsumfeld zu bieten und ihre Bedürfnisse und Wünsche bestmöglich zu berücksichtigen“, sagt Christian Kubitschek, CEO der Anadi Bank. „ Young Talents schauen heute genau darauf, wo sie beruflich andocken möchten. Aber auch Kolleg:innen, die schon länger im Berufsleben stehen, schätzen unsere hochflexiblen Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle sowie unsere offene Unternehmenskultur und flachen Hierarchien. Die Auszeichnung bestätigt – neben den stetig steigenden Anfragen zu unseren Stellenausschreibungen und unserer weit unter dem Marktdurchschnitt liegenden Fluktuationsquote –, dass wir zu Recht als attraktiver, innovativer und fairer Arbeitgeber in unserer Region wahrgenommen werden “, so CEO Kubitschek.

Anadi punktet mit flexiblen und innovativen Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodellen



Die Anadi Bank zeigt seit Jahren besonders starkes Engagement, Mitarbeiter:innen einen gesunden Ausgleich zwischen Arbeit und Privatleben zu ermöglichen. Insbesondere die Flexibilität der Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle spielt dabei eine zentrale Rolle. So bietet die Anadi Bank nicht nur flexible und umfangreiche Homeofficemodelle an, sondern hat darüber hinaus auch ein „Workation“-Modell eingeführt, bei dem fast alle Mitarbeiter:innen zehn Werktage pro Jahr aus einem anderen Land der EU/des EWR arbeiten können. Das Unternehmen investiert auch kontinuierlich in Programme und Initiativen, um die Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen zu fördern und belegte so eine Top-Platzierung bei „Work-Life-Balance“.

„ In den vergangenen Jahren haben wir intensiv an der Optimierung sowie Steigerung der strukturellen Work-Life-Balance unserer Mitarbeiter:innen gearbeitet und insgesamt viele positive Akzente im Rahmen unseres HR-Konzepts gesetzt. Umso mehr erfüllt uns diese Auszeichnung mit großer Freude ,“ so Alexandra Pfefferer, Leiterin der HR bei der Anadi Bank, bei der Zertifikatübergabe durch die market Marktforschungs-Ges.m.b.H. & Co. KG. „ Zukünftig liegt unser Fokus noch gezielter darauf, die Positionierung unseres Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber – sowohl für junge High-Potentials als auch für Personen, die schon länger im Berufsleben sind – weiter zu stärken “, so Pfefferer weiter.

Zur Studie:



In Zuge der Studie der market Marktforschungs-Ges.m.b.H. & Co. KG "Bester Arbeitgeber Kärnten/Osttirol 2023" wurden rund 1.400 Personen im Alter von 15 bis 59 Jahren befragt – darunter berufstätige Personen, Arbeitssuchende und Lehrlinge. Im Mittelpunkt der jährlich stattfindenden Untersuchung steht dabei die Attraktivität von 140 heimischen Arbeitgebern, unter anderem aus den Bereichen Handel, Dienstleistung und Gewerbe.

