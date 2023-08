Gothaer setzt bei neuer Sparte Kautionsversicherung auf Software von SCHUMANN

Göttingen (ots) - Die Gothaer erweitert ihr Portfolio für Unternehmerkunden um Kautionsversicherung. Zur Abwicklung der Prozesse setzt das Unternehmen auf die digitale Kautionsversicherungssoftware "CAM Surety" von SCHUMANN.

Das Thema Bürgschaften ist unter anderem für Unternehmen aus der Baubranche oder im Maschinen- und Anlagenbau allgegenwärtig. Auftraggeber wollen z. B. sicherstellen, dass sie nach Auftragsvergabe die vertraglich vereinbarten Leistungen erhalten bzw. im Fall der Nicht-Leistung entsprechend entschädigt werden. Deshalb verlangen sie vom Auftragnehmer eine Sicherheit in Form einer Bürgschaft. Als finanzstarker Partner tritt die Gothaer mit der Kautionsversicherung nunmehr als Bürgschaftsgeber auf.

"Mit Kautionsversicherung ergänzen wir unsere Produktpalette für Unternehmerkund*innen um ein weiteres wichtiges Angebot. Mit CAM Surety von SCHUMANN setzen wir dabei auf eine moderne Software-Lösung, die es uns ermöglicht, ausschließlich digital mit unseren Kund*innen der Kautionsversicherung zu kommunizieren und auf den Einsatz von Papier zu verzichten", erklärt Stefan Jörißen, Head of Surety bei Gothaer Allgemeine Versicherung AG.

CAM Surety ist eine speziell für Kautionsversicherungen entwickelte Software, die Bestandsverwaltung, Risikoprüfung und Abrechnung in einem System und unter einer Oberfläche bietet. Sie ermöglicht die Verwaltung der Kautionsversicherungsverträge sowie die umfassende Dokumentation aller Vorgänge. Alle am Prozess beteiligten Partner, wie z. B. Versicherungsnehmer, Mitversicherte, Makler, Risikoträger, Risikopartner, Sicherheitengeber, Begünstigter, Fronter und Mitversicherer, werden strukturiert in Partnerakten verwaltet. Durch workflowgesteuerte Genehmigungsprozesse und automatische Plausibilitätschecks geht die regelkonforme Prüfung und Freigabe von Verträgen schnell und einfach. Darüber hinaus wird Dank des Surety Portals der digitale Kommunikationsweg zwischen Kunden und Versicherung gewährleistet.

"Der Gothaer war es wichtig, ihren Unternehmerkund*innen einen durchgängig digitalisierten Prozess, ohne Brüche und Papierunterlagen anzubieten. Genau dafür bieten wir zu unserer Software CAM Surety auch eine Portal Lösung an," erklärt Henning Rahlf, Commercial Director bei SCHUMANN. Das Portal verfolgt einen stringenten Self-Service-Ansatz, das bedeutet, Nutzer können selbstständig neue Kautionsversicherungsverträge beantragen, Dokumente hoch- und runterladen, Einsicht in Vertragsdetails nehmen oder auch Vertragsänderungen durchführen. Das reduziert Zeit und Kostenaufwand bei der Gothaer und ermöglicht eine schnelle Abwicklung und Transparenz für die Unternehmerkund*innen.

"Das die Gothaer zum Markteintritt auf unsere Lösung setzt, freut uns sehr. Kautionsversicherung als sogenannte Specialty Line unterscheidet sich stark von anderen Versicherungsgeschäften wie bspw. dem Kompositgeschäft. Wir kennen diese Besonderheiten und sind gespannt, die Gothaer bei ihrem Wachstum zu unterstützen", fasst Rahlf zusammen.

Rückfragen & Kontakt:

Prof. Schumann GmbH

Weender Landstr. 23

37073 Göttingen

www.prof-schumann.de

Martina Hammer

UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION

m.hammer @ prof-schumann.de

+49 (0) 551 383 15 24