power solution eröffnet großes Lager in Wien für sofort verfügbare PV-Module

Planungsflexibilität ohne lange Wartezeiten für Kund/-innen

Wien (OTS) - power solution ist ein renommierter Anbieter für die Planung, die Errichtung und den Betrieb von PV-Anlagen. Mit einem über 3.000 m² großen Lager für PV-Paneele in Wien garantiert power solution seinen Kund/-innen nun höchste Qualität und vor allem schnelle und flexible Lieferfähigkeit.

Direkte Verfügbarkeit von PV-Modulen aus dem eigenen Lager in Wien

Mit der hohen Nachfrage an PV-Anlagen und den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen kommt es bei PV-Modulen zum Teil zu sehr langen Lieferzeiten. Dem stellt sich power solution entgegen und öffnet im 23. Bezirk ein Lager für ca. 5000 Sunpower-Maxeon Module. Zukünftig können die Module auch über den eigenen Webshop bestellt werden. Hier wird es keine Mindestabnahmemenge geben und es kann ab 1 Modul jede Menge bestellt werden.

„Die Eröffnung eines Lagers für PV-Module, wenige Gehminuten von unserem Büro im 23. Wiener Gemeindebezirk entfernt, gibt uns und unseren Kund/-innen volle Planungsflexibilität. Zudem ermöglicht es uns Fachfirmen (z.B.: Elektriker/-innen) schnell mit den benötigen Modulen zu versorgen“, so Roland Kuras, Geschäftsführer power solution.

„Sobald die Genehmigungen für die Errichtung einer PV-Anlage vorhanden sind, können wir auf die Module in unserem Lager zurückgreifen und mit der Montage loslegen. Unsere Kund/-innen profitieren somit von einer schnellen und zuverlässigen Realisierung der PV-Anlagen ohne lange Wartezeiten für die Module in kaufnehmen zu müssen. Wir freuen uns mit SunPower einen Hersteller gefunden zu haben, der bereits seit 1985 PV-Module produziert“, ergänzt Andreas Kader, Mitglied der Geschäftsleitung.

Höchste Qualität der SunPower-Maxeon Module mit 40 Jahren Vollgarantie

power solution setzt u.a. auf die SunPower-Maxeon-Module. Diese PV-Paneele zeichnen sich durch ihre herausragende Qualität aus und bieten eine Produktgarantie von bis zu 40 Jahren - der längste Garantiezeitraum auf dem Markt. Darunter fällt nicht nur das Modul an sich, sondern auch die Zellleistung mit einer garantierten Leistungsabgabe von 88,3 Prozent im 40. Jahr. Kund/-innen können sich somit auf eine langfristige und zuverlässige Stromerzeugung verlassen.

Komplette Unterstützung bei der Planung und dem Betrieb von PV-Anlagen

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrungen am Markt ist power solution spezialisiert auf die individuellen Bedürfnisse bei klimaneutraler Stromversorgung. „Unser Ziel ist es, Haushalten und Unternehmen umweltfreundliche und kosteneffiziente Energielösungen anzubieten“, so Kuras. Auf die Expertise setzen hochkarätige Kund/-innen wie der Flughafen Wien mit der größten PV-Anlage Österreichs, die Accor Hotelgruppe oder die Wiener Traditionsbäckerei Felber.

Die Energieexpert/-innen von power solution bieten umfassende Beratungsleistungen im Bereich Solarenergie an, einschließlich der Planung der Anlage, Unterstützung bei Genehmigungsverfahren, Förderungseinreichungen und dem Anschluss an Energiegemeinschaften. Darüber hinaus übernimmt power solution die Errichtung der PV-Anlage und begleitet den Betrieb. „Unsere Kund/-innen haben im gesamten Prozess einen Ansprechpartner und werden nicht von Station zu Station weiterverwiesen. Sie bekommen bei uns das Rundum-Sorglos-Paket“, schließt Kuras ab.

Über PowerSolution Energieberatung GmbH:

PowerSolution Errichtung und Betrieb GmbH ist ein verbundenes Unternehmen mit der PowerSolution Energieberatung GmbH, welche 2001 vor dem Hintergrund der Energiemarktliberalisierung gegründet wurde. Die beiden Firmen betreuen Unternehmen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in allen Energiefragen. Das sind mehr als 4.000 Kund/-innen, mit 25.000 Abnahmestellen und 2.500 GWh. power solution unterstützt in den Bereichen strategische Energiebeschaffung, Energiemanagement, führt Energieaudits durch und errichtet und betreibt PV-Anlagen sowie Speicheranlagen. Bis jetzt lag der Schwerpunkt in der Planung und Errichtung von PV-Anlagen. Ab sofort wird power solution als Großhändler für PV-Module Fachfirmen, wie z.B. Elektroinstallateur/-innen und PV-Montagefirmen, mit Modulen beliefern.

Als visionärer Wegbegleiter arbeitet power solution an zukunftsfähigen und nachhaltigen Konzepten im Bereich Energieversorgung und Energieeffizienz. Dazu zählt auch die Planung, Gründung und Begleitung von Erneuerbaren Energiegemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften.

