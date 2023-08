„Jetzt. Und Zukünftig“ - DS Smith baut Ziele seiner Nachhaltigkeitsstrategie aus

Der Verpackungsexperte verstärkt sein Engagement für Nachhaltigkeit und eine sich verändernde Welt.

Margarethen am Moos (OTS) - DS Smith, einer der führenden Anbieter von nachhaltigen Verpackungslösungen, hat die Ziele seiner konzernweiten Nachhaltigkeitsstrategie "Jetzt. Und zukünftig." erweitert. Im Zentrum steht der beschleunigte Übergang zu einer CO₂-reduzierten, kreislauffähigen Wirtschaft.

Seit dem gruppenweiten Start der Nachhaltigkeitsstrategie „Jetzt. Und Zukünftig“ im Jahr 2020 hat DS Smith bereits neun seiner 26 Ziele erreicht, wobei drei weitere Ziele dem Zeitplan voraus sind. Im Jahr 2023 konnten DS Smith z.B. CO₂-Emissionen im Einklang mit seinen konzernweiten Zielen um 10 Prozent (15 Prozent im Vergleich zu 2019) senken.

In enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden konnte das Unternehmen seit 2019 weltweit 762 Millionen problematische Kunststoffteile durch Wellpappe ersetzen. Dank der in der Branche einzigartigen Circular Design Principles & Metrics gelang es außerdem tausende kreislauffähige Projekte durchzuführen.

Für Erfolge wie diese leistet auch das DS Smith Packaging Austria Team einen wesentlichen Beitrag. Mithilfe der Produktion von kreislauffähigen Verpackungen an den österreichischen Standorten Margarethen am Moos und Kalsdorf bei Graz konnten allein in den letzten zwölf Monaten 16 Millionen Kunststoffteile* durch Wellpappe ersetzt werden. „Plastic Replacement und nachhaltiges Handeln gehören zu unserem Daily Business. Wir fokussieren uns auf innovative Verpackungsdesigns, die einen ressourcenorientierten Materialeinsatz ermöglichen. Die daraus entstehenden recyclingfähigen Verpackungslösungen ersetzen Plastik, optimieren die Lieferkette und tragen so zur Vermeidung von Abfall und Umweltverschmutzung bei.“, freut sich Dieter Glawischnig, Managing Director der DS Smith Packaging Austria GmbH.

Um diese Erfolge weiter auszubauen, den Fortschritt zu beschleunigen und sich den Herausforderungen einer sich verändernden Welt noch besser stellen zu können, hat DS Smith nun seine Nachhaltigkeitsambitionen mit einer Reihe von Zielen erhöht. Die neuen Vorsätze von „Jetzt. Und zukünftig.“, die in Zusammenarbeit mit unabhängigen Expertinnen und Experten entwickelt wurden, legen den Schwerpunkt auf Kreislaufwirtschaft, beschleunigen den Weg zu Netto-Null-Emissionen und verstärken den Fokus des Unternehmens auf Menschen, Gemeinden, Natur und Umwelt.

Bestrebt durch das Ziel von DS Smith, Verpackungen für eine sich verändernde Welt neu zu definieren, lauten die erweiterten Ziele der „Jetzt. Und zukünftig.“-Nachhaltigkeitsstrategie wie folgt:

Kreislauffähigkeit

Bis 2025 sollen bis zu fünf Mehrweg-Pilotprojekte getestet und weiterhin zu 100 % recycelbare und wiederverwendbare Verpackungen hergestellt werden.

CO₂-Emissionen

Bis zum Jahr 2030 die Treibhausgasemissionen von Scope 1, 2 und 3 um 46 % im Vergleich zu 2019 reduzieren.

Bis zum Jahr 2027 100 % unserer strategischen Lieferanten (die 76 % der Emissionen aus zugekauften Gütern und Dienstleistungen ausmachen) dazu ermutigen, eigene wissenschaftsbasierte Ziele festzulegen.

Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050.

Mitarbeitende & Gemeinden

Bis zum Jahr 2030 werden zehn Millionen Menschen für Kreislaufwirtschaft und einen kreislauffähigen Lebensstil begeistert werden.

Bis 2025 werden die DS Smith Managementteams an allen Standorten Workshops zum Thema inklusive Führung durchgeführt haben.

Bis 2030 soll DS Smith Führungspositionen mindestens zu 40 % mit Frauen besetzen und eine Zielvorgabe für weitere, nicht geschlechtsspezifische Merkmale festlegen.

Erreichen der Vision Zero (keine Unfälle und keine Verletzungen)

Natur & Umwelt

Bis 2025 Messung und Verbesserung der Biodiversität in unseren eigenen Wäldern und Bewertung unserer Abhängigkeiten von der Natur

Festlegung von Zielen für die Regeneration der Natur nach einem wissenschaftlich fundierten Ansatz.

Bis 2030 Verringerung des Wasserverbrauchs in den Werken, die einem Risiko für Wasserbelastung ausgesetzt waren, um 10 % im Vergleich zu 2019.

DS Smith Nachhaltigkeitsstrategie "Jetzt. Und zukünftig." Alle Details rund um die DS Smith Nachhaltigkeitsstrategie finden Sie auf unserer Website. Mehr erfahren

