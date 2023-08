Start zum großen Wasseraktiv-Fotowettbewerb 2023

Die besten Fotos zum Thema „Mein Lieblingsplatz am Wasser“ werden prämiert

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Mein Lieblingsplatz am Wasser" ruft Wasseraktiv, die Plattform des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) wieder zum jährlichen Fotowettbewerb auf. Ab dem 1. August können Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Schnappschüsse ganz einfach auf der Webseite des Wettbewerbs hochladen und sommerliche Preise gewinnen – etwa ein Stand-up-Paddleboard, einen Eintritt in das Nationalparkzentrum schlossORTH und die Schlossinsel, eine Wildkatzen-Schaufütterung im Nationalpark Thayatal, ein Goodiebag des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel oder ein Jahresabo für das Nachhaltigkeitsmagazin Biorama. Ermittelt werden die Gewinnerinnen und Gewinner mittels Publikums- und Juryvoting, in der Galerie der Webseite sind sämtliche Einreichungen zu bewundern. Der Wasseraktiv-Fotowettbewerb läuft bis zum 31. August 2023.

Wasserminister Norbert Totschnig: „Wasseraktiv ist die Info-Plattform zum Thema Wasser für alle Österreicherinnen und Österreicher. Der Fotowettbewerb stößt dabei jedes Jahr auf besonderes Interesse. 2022 gab es mehr als 600 tolle Einsendungen, welche Vielfalt und Schönheit der österreichischen Wasserlandschaften in beeindruckender Weise widergespiegelt haben. Wasser ist ein Schatz, der unglaublich viele positive Emotionen wecken kann. Ich lade auch heuer wieder herzlich zum Mitmachen ein – vielleicht kann die Marke aus dem Vorjahr ja sogar noch getoppt werden!“

Teilnahmeberechtigt am seit 2011 vom BML ausgerichteten Wettbewerb sind Personen ab dem 14. Lebensjahr, Vereine, Verbände, Körperschaften, NGOs, Gemeinden, Unternehmen, Landwirtschaftsbetriebe, Veranstalterinnen und Veranstalter von Ausstellungen und Events (etwa Museen und Agenturen), Kunst- und Kulturschaffende sowie Studierende und Absolventinnen und Absolventen von Universitäten und Fachhochschulen, aber auch Schulklassen und Bildungseinrichtungen mit Projektarbeiten.

Grundlagenwissen und Bewusstseinsbildung

Die Plattform Wasseraktiv bietet seit 2009 Basiswissen und aktuelle Informationen zur wertvollen Ressource Wasser. Das niederschwellige Angebot wendet sich an die breite Öffentlichkeit, die Inhalte kombinieren fachliche Expertise mit unterhaltsam und verständlich aufbereitetem Content. So finden Interessierte auf wasseraktiv.at in einem umfangreichen Wasserlexikon Informationen zum Thema Wasser in Österreich, eine Gewässerkarte stellt beispielhaft Projekte zu Renaturierung von Fließgewässern, der Errichtung von Fischwanderhilfen oder zum Hochwasserschutz vor. Auch der Klimawandel und seine Folgen werden ausführlich dargestellt. Ein Veranstaltungskalender rundet das Angebot ab.

Neben Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für den Wert des Wassers, möchte Wasseraktiv die Bürgerinnen und Bürger durch regelmäßige Aktivitäten und Kampagnen wie den Fotowettbewerb auch aktiv einbinden. Denn Wasser geht uns alle an.

