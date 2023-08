Das U25 unterstützt bei der Wahl der Berufs- und Ausbildungswege für Herbst

Die Anzahl der Lehrstellensuchenden ist im Jahresvergleich um 0,6 Prozent gestiegen.

Wien (OTS) - Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Juli 2023 im Jahresvergleich um 8,2 Prozent auf 105.274 angestiegen, die der AMS-Kundinnen und -Kunden in Schulung hat sich um 3,2 Prozent auf 29.476 verringert. Die Summe beider Gruppen ist um 5,5 Prozent größer geworden.

Die Zahl der über 50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, hat sich um 0,9 Prozent verringert, die Zahl der unter 25-Jährigen ist um 10 Prozent gestiegen.

"Viele Jugendliche und junge Erwachsene wissen jetzt noch nicht, welche Ausbildung oder Qualifizierung sie im Herbst beginnen wollen", sagt AMS-Wien-Chef Winfried Göschl. "Für sie ist es jetzt allerhöchste Zeit, sich darüber Klarheit zu verschaffen - ob es eine Lehrstelle ist, der erste Job oder auch erst mal eine Orientierung, was überhaupt in Frage kommt: In dieser Lebensphase kommt es auf eine gute Unterstützung an."

Im modernen U25, der gemeinsamen Servicestelle von AMS Wien und Stadt Wien für alle unter 25, wird diese Unterstützung angeboten. "Die Kolleginnen und Kollegen helfen bei allen Fragen zur Berufswahl, zu Lehre und Weiterbildung und beim Einstieg ins Berufsleben", sagt Göschl. "Junge Menschen, die ihr letztes Pflichtschuljahr beendet haben oder auch asylberechtigte Jugendliche, für sie alle ist es wichtig, eine Berufsausbildung zu machen, um das Risiko der Arbeitslosigkeit zu verkleinern." Das U25 befindet sich unweit vom Bahnhof Meidling in der Lehrbachgasse 18.

Nach wichtigen Branchen betrachtet, hat die Arbeitslosigkeit im Einzelhandel um 3,6 Prozent zugenommen, in der Warenproduktion um 7,4 Prozent, in Hotellerie und Gastronomie um 10,4 Prozent und im Bau um 11,4 Prozent.

Die Anzahl der dem AMS Wien neu gemeldeten offenen Stellen hat sich im Vorjahresvergleich um 3,1 Prozent auf 8.505 verringert.



