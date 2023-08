Neubesetzung der Geschäftsführung der Polygon Austria Service GmbH

Wiener Neudorf (OTS) - Harald Nagy, MBA wird ab 1. August 2023 in einer Doppelspitze mit dem bestehenden Geschäftsführer, Christian Kohl, die Geschäfte der Polygon Austria Service GmbH leiten. In seiner Verantwortung werden die Bereiche Sales, Marketing, M&A und strategische Unternehmensentwicklung stehen.

Statement C. Kohl: „Harald Nagy wird mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse des Versicherungs- und Immobilienmarktes entscheidend dazu beitragen, diesen Weg von Polygon Austria zu ebnen. Seine Erfolge als Führungskraft, sein Wissen in den Bereichen Sales, Marketing und seine Erfahrungen im Bereich Business Development werden das österreichische Team entscheidend stärken.“

Statement A. Gränitz, CEO Polygon International AB: „Polygon Group hat sich in Europa zum Anbieter von Dienstleistungen rund um das Gebäude entwickelt. Dazu hat unser Fokus auf Entwicklung eines breiten Dienstleistungsbereiches inkl. Digitalisierung, aber vor allem auch der Fokus auf Menschen und die besten Führungskräfte am Markt beigetragen. Mit Harald Nagy werden wir in Österreich starke Akzente setzen.“

