Halter der ausgesetzten Kaninchen ausgeforscht

Tiere eindeutig identifiziert - PFOTENHILFE erstattete Anzeige

Lochen/Neumarkt am Wallersee (OTS) - Vergangenen Freitagmorgen fand ein Mitarbeiter der PFOTENHILFE zwei Kaninchen vor dem Tor des Tierschutzhofs. Die Tiere wurden dort in einer engen Tasche abgestellt, siehe https://www.ots.at/redirect/pfotenhilfe2. Kurz nach Veröffentlichung des Vorfalls ging ein Hinweis aus der Bevölkerung ein. Dank Fotos konnten die beiden Kaninchen eindeutig identifiziert werden. Nachbarn der Halter, die in Neumarkt am Wallersee zuhause sind, haben bestätigt, dass die Familie seit mehreren Tagen nicht da ist. Die PFOTENHILFE hat sofort Anzeige beim Veterinäramt erstattet.

„Meine Vermutung hat sich also bestätigt, dass man sich der Tiere vor dem Urlaub einfach entledigen wollte. Die Einzelhaltung von Kaninchen - noch dazu in so winzigen Käfigen - ist in Österreich verboten“, zeigt sich PFOTENHILFE-Chefin Johanna Stadler empört von so viel Herzlosigkeit. "Ich sehe auf den Bildern auch weder die vorgeschriebenen erhöhten Ebenen und Rückzugsmöglichkeiten noch Frischfutter oder wenigstens Heu! Bei uns haben die beiden Kaninchen jetzt ganzjährig rund 1.000 qm Wiese zur Verfügung, auf der sie zusammen mit vielen neuen Freunden nach Herzenslust ihre Tunnelsysteme anlegen können und täglich viel frisches Obst und Gemüse bekommen."

Den Tätern dürfte ihr Urlaub nun teurer zu stehen kommen als gedacht: Sie müssen mit einer Verwaltungsstrafe nach dem Tierschutzgesetz in Höhe von bis zu 3.750,- Euro rechnen und für die entstandenen Kosten samt Kastration des männlichen Tieres aufkommen. Zudem erhielt die PFOTENHILFE zeitgleich Hinweise auf eine offenbar kranke, abgemagerte Katze, die von der Familie unversorgt zurückgelassen worden sei und nun von den Nachbarn gefüttert werden müsse. Der Fall dürfte sich auch deshalb noch ausweiten, weil genau diese Katze bereits vor zwei Jahren von anderen Nachbarn als gesetzwidrig unkastriertes Fundtier zur PFOTENHILFE gebracht wurde. Auch dies wurde damals der Behörde angezeigt. Zudem wurde ein von der Familie aus Ungarn "mitgebrachter" Hund gemeldet.

Foto der ausgesetzten Kaninchen vor der Tasche sowie ein Archivbild, das zur Identifizierung der Kaninchen führte, auf Anfrage (Credits: PFOTENHILFE, privat).

