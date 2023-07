PRAEVENIRE Gesundheitsforum im ORF: Patient Summary zum Leuchtturmprojekt in ELGA machen

PRAEVENIRE CDO Franz Leisch präsentierte heute im ORF-Format „Aktuell nach Eins“ die Eckdaten und fordert „ELGA Notfalldatensatz“.

Wien (OTS) - Jeder Mensch in Österreichkann heutzutage seine Bankgeschäfte über eine Handy-App erledigen. Aber in der Ordination oder im Krankenhaus kann die Ärztin, der Arzt mit einem Blick in die elektronische Gesundheitsakte ELGA nicht erkennen, ob man Allergien hat, welche Medikamente laufend eingenommen werden oder ob man eine chronische Erkrankung hat. „So gut und zukunftsweisend die Plattform ELGA ist, die es seit fast 10 Jahren gibt, das Fehlen einer Kurzübersicht ist ein eklatanter Mangel“, erklärt dazu PRAEVENIRE Chief Digital Officer Dr. Franz Leisch, Mediziner und Experte für Digitalisierung, im ORF-Format „Aktuell nach Eins“. Dabei würde genau das die Erwartungen an ELGA erfüllen. Denn so brauche man als Patient:in bei jedem neuen Arztbesuch nicht immer seine Krankengeschichte neu erzählen und Ärzt:innen hätten die Gewissheit, dass alle relevanten Informationen vorhanden sind. Nun gibt es durch eine Initiative der EU-Kommission die Chance, dass auch in Österreich so ein Patient Summary zum Beispiel als „ELGA Notfalldatensatz“ eingeführt wird. „Ähnlich wie bei einem Zulassungsschein – nur eben digital – werden hier strukturiert alle relevanten Patientendaten aufgelistet“, so Leisch.

Halbautomatische Erstellung mit individueller Anpassung

Bei knapp 9 Mio. Menschen, die in Österreich krankenversichert sind, stellt sich natürlich auch die Frage, wie und wer so viele Zusammenfassungen erstellt. Das PRAEVENIRE Gesundheitsforum hat sich in den vergangenen Monaten internationale Beispiele sehr genau angesehen und analysiert. Portugal ist als Beispiel interessant – eines der Länder, die bereits eine solche Patientenkurzakte haben. Dort wurde das in Form einer halb-automatischen Lösung umgesetzt. Das IT-System sucht alle vorhandenen relevanten Daten zusammen, macht einen Vorschlag, wie der Patient Summary ausschauen könnte. Der Hausarzt überprüft und ergänzt dann diese Informationen und kann dort eingreifen, wo es nötig ist. Das spart Zeit und Geld. Dennoch sind individuelle Anpassungen leicht möglich. Und in Zukunft werden dann alle neuen Medikationen, Implantate oder andere Eingriffe hierin vermerkt. „Nach einer initialen Investition spart das in der Folge Zeit und Ressourcen – so wie eine energieeffiziente Waschmaschine anfänglich auch etwas mehr kostet, aber unterm Strich Geld spart“, erklärt Leisch. Seine Annahme: „Wenn diese Zusammenfassungen in ELGA verfügbar sind, werden sich auch Wahlärzte gerne und freiwillig an ELGA anbinden.“

Sicherheit gewährleistet

Sicherheit und Datenschutz müssten immer auf höchstem Niveau gewährleistet bleiben. Da es seit Beginn der ELGA vor fast 10 Jahren keinen relevanten Missbrauchsfall gab, ist das aus Leischs Sicht gewährleistet. Natürlich sei es in berechtigten Notfällen möglich, dass man die konkreten Daten einer bestimmten Person in diesem Patient Summary europaweit einsehen kann. „Aber das ist in diesen Fällen dann auch für das Überleben notwendig. Das ist so, wie wenn Sie in Italien am Urlaubsort Geld abheben wollen – dann ist es auch notwendig, dass der italienische Bankomat eine Abfrage macht, ob die Karte gesperrt ist, PIN und Karte zusammenpassen und der Bankomatbetreiber registriert, dass Sie 100 Euro abheben wollen und das Konto diesbezüglich gedeckt ist“, führt Leisch aus.

Baustein in der Gesundheitsreform

Ziel müsse es sein, dass so eine Patientenkurzinformation im Rahmen der gerade laufenden Gesundheitsreform in ELGA integriert wird, führt Leisch aus und sieht sich nicht zuletzt auch durch die Ärztekammer bestätigt, die sich letzte Woche im Rahmen ihres Fünf-Punkte Plans ebenfalls für solch eine Übersicht ausgesprochen hat.

Das Interview zum Patient Summary mit Franz Leisch finden Sie hier.

Über PRAEVENIRE

Das PRAEVENIRE Gesundheitsforum – Gesellschaft zur Optimierung der solidarischen Gesundheitsversorgung, eine unabhängige Initiative zur Optimierung des solidarischen Gesundheitssystems bietet mit zahlreichen Veranstaltungen, wie den Gesundheitsgesprächen in Alpbach oder Gipfelgesprächen in Wien und anderen Orten in Österreich, eine unabhängige Plattform, um wichtige gesundheitspolitische Themen und Fragen zur Versorgung zu diskutieren und Lösungsvorschläge sowie Handlungsempfehlungen in Form eines Jahrbuches für die Politik und Entscheidungsträger im Gesundheitswesen auszuarbeiten. Hierzu werden Expert:innen aus allen Bereichen des Gesundheitssystems sowie Patient:innenvertreter eingeladen, ihre Expertise in die Diskussion einzubringen Bei allen Überlegungen stehen immer die Patient:innen im Mittelpunkt.

Rückfragen & Kontakt:

Rainald Edel, MBA

PR-Consultant

WELLDONE WERBUNG UND PR GMBH

Lazarettgasse 19/OG 4, 1090 Wien

(T) 01/402 13 41-40

(F) 01/402 13 41-18

r.edel @ welldone.at