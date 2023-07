Toto: Zehnfachjackpot – der Dreizehner ist nun 63.000 Euro wert

Jackpot auch im 1. Rang der Torwette

Wien (OTS) - In der 30. Toto Runde wurde erneut kein Dreizehner-Tipp abgegeben. In der nächsten Runde steht damit ein Zehnfachjackpot an. Auf die 13 richtigen Toto Tipps warten dann insgesamt 63.000.

Ein/e Spielteilnehmer:in gab über win2day den einzigen Toto Zwölfer Tipp dieser Runde ab. Dabei fehlte lediglich im elften von 13 Tipps der richtige Sieger in Spiel 18 (Halmstads BK gegen Varbergs BoIS), und für den Zwölfer gibt es mehr als 4.800 Euro.

Auch in der Torwette gibt es erneut einen Jackpot im ersten Rang, im Topf bleiben daher rund 14.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 31A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 30

10fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 55.832,75 – 63.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 4.810,50 4 Elfer zu je EUR 267,20 84 Zehner zu je EUR 25,40 458 5er Bonus zu je EUR 1,90

Der richtige Tipp: 2 2 X 1 2 / 1 1 2 1 X 2 X X X 1 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 13.688,64 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 818,20 Torwette 3. Rang: 15 zu je EUR 68,10 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 168.678,30

Torwette-Resultate: 0:+ 1:+ 2:2 2:1 1:2

