Stipsitser Delikatessen: ORF-Schwerpunkt zum 40. Geburtstag von Publikumsliebling Thomas Stipsits

Mit u. a. „Kabarettgipfel“ und „Sommerkabarett“ in ORF 1, neues „Orte der Kindheit“-Porträt und „Tatort“ in ORF 2, „Best of“, „Griechenland“ und mehr in ORF III

Wien (OTS) - Am 2. August 2023 feiert er erst seinen 40. Geburtstag, doch schon seit gut zwei Jahrzehnten ist Thomas Stipsits ein Fixstern der heimischen Kunst- und Kulturszene. Der ORF gratuliert dem Kabarettisten, Schauspieler und Bestseller-Autor ab 4. August mit einem umfangreichen TV-Schwerpunkt und präsentiert in ORF 1, ORF 2 und ORF III sowie auf flimmit ein buntes Potpourri aus dem reichhaltigen künstlerischen Schaffen des vielseitigen Publikumslieblings.

ORF 1 ab 4. August: „Kabarettgipfel“, „Sommerkabarett“, „Was gibt es Neues? – Classics“, „Pregau“, „Baumschlager“

Den Auftakt macht ORF 1 am Freitag, dem 4. August, mit einem dreiteiligen Programmabend: Um 20.15 Uhr liefern neben Geburtstagskind Thomas Stipsits auch Andreas Vitásek, Alex Kristan, Gery Seidl und Christine Eixenberger beim „Kabarettgipfel“ ihre besten Pointen zum Thema „Farbenspiele“! Um 21.15 Uhr präsentiert der Jubilar, der seine Wurzeln im steirischen Leoben sowie im südburgenländischen Stinatz hat, sein bekanntes Programm „Stinatzer Delikatessen“ im ORF-„Sommerkabarett“, danach rätselt Stipsits in den „Was gibt es Neues? – Classics“ (22.30 Uhr) gemeinsam mit Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Gerold Rudle, Ulrike Beimpold und anderen über kuriose Fragen und ein verrücktes „Ding der Woche“. Darüber hinaus gibt es in ORF 1 zwei Auftritte von Thomas Stipsits als Schauspieler: Am Montag, dem 21. August, sowie eine Woche später am 28. August ist er im Dacapo der vierteiligen Krimireihe „Pregau – Kein Weg zurück“ (jeweils ab 20.15 Uhr) zu sehen, am 4. September zeigt ORF 1 die Sicheritz-Satire „Baumschlager“ mit Stipsits in seiner ersten Kinohauptrolle als tollpatschiger UNO-Offizier im Nahen Osten.

ORF III ab 5. August: „Best of“, „Griechenland“, „Bauernschach“, „Die lange Nacht des Kabarett“, Live-Konzert „Gert Steinbäcker & Friends vom Purkersdorf Open Air“

Die ORF-Geburtstagsfestspiele setzt ORF III am Samstag, dem 5. August, mit einem vierteiligen Schwerpunktabend fort: So präsentiert der Sender zunächst „Das Beste zum 40. Geburtstag“ (20.15 Uhr) mit zahlreichen Highlights aus dem kabarettistischen Schaffen von Thomas Stipsits, aber auch unbekanntere Schätze aus dem ORF-Archiv, gefolgt von den Erfolgsprogrammen „Griechenland“ (21.35 Uhr) und „Bauernschach“ (22.55 Uhr). Den Geburtstagsabend beschließt „Die lange Nacht des Kabarett“ (0.20 Uhr) mit dem Jubilar sowie Klaus Eckel, Pepi Hopf und Martin Kosch. Außerdem: Am Samstag, dem 26. August, ist der nicht nur kabarettistisch, sondern auch musikalisch hochbegabte Thomas Stipsits Teil des Live-Konzertabends „Gert Steinbäcker & Friends vom Purkersdorf Open Air“ (21.20 Uhr) zu erleben.

ORF 2 am 6. August: Neues Künstlerporträt „Orte der Kindheit“ und „Tatort – Grenzfall“

ORF 2 würdigt den vielfach preisgekrönten Publikumsliebling mit einem Schwerpunkt am Sonntag, dem 6. August: In einer neuen Ausgabe der Porträtreihe „Orte der Kindheit“ (22.15 Uhr) kehrt der in Leoben geborene Sohn einer steirischen Mutter und eines burgenlandkroatischen Vaters gemeinsam mit ORF-Kulturjournalist Peter Schneeberger zurück zu seinen Wurzeln in der Steiermark und im Burgenland. Danacht steht ein „Tatort“, der zum „Grenzfall“ (22.35 Uhr) wird, auf dem Programm, in dem auch Jubilar Thomas Stipsits mitwirkt: Für Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser reicht die Spurensuche im gleichnamigen ORF-Krimi-Dacapo ins nördliche Waldviertel an die Grenze zu Tschechien und zurück bis in die 1960er Jahre. Denn nichts ist einfach vergangen. Und so erzählt der Film die Geschichte von Täter und Opfer diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs sowie von den fatalen Verstrickungen einer Familie in die gefährliche und unberechenbare Machtpolitik des Kalten Krieges. Thomas Stipsits spielt Manfred Schimpf, den Assistenten der Ermittler.

Auch flimmit (flimmit.at) gratuliert Thomas Stipsits mit einer großen Werkschau zum runden Geburtstag: Mit Kabaretts wie „Griechenland” und „Triest” (gemeinsam mit Manuel Rubey), Österreich-„Tatort“-Folgen sowie Kinohits wie „Love Machine” und „Baumschlager“.

