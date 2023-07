„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – am 1. August in ORF 2

Zu Gast bei Familie Seilern-Aspang auf Schloss Litschau in Niederösterreich

Wien (OTS) - Nach einem „Best of“ der ersten beiden Staffeln zum Auftakt der diesjährigen Folgen meldet sich „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ am Dienstag, dem 1. August 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit der ersten neuen Ausgabe der beliebten Reihe aus Niederösterreich. Der Moderator, studierte Historiker, Berufspilot, Familienvater und Malteser-Rettungssanitäter Johann-Philipp Spiegelfeld ist dabei zu Besuch auf Schloss Litschau im Waldviertel und begibt sich dort auf Erkundungstour. Das Anwesen ist seit 1763 im Besitz der Familie Seilern-Aspang und eigentlich nicht öffentlich zugänglich. Spiegelfeld ist jedoch ein gern gesehener Gast und wird von Schlossherr Franziskus und seiner Familie herzlich aufgenommen. Die spannende Geschichte der Gemäuer und des Grundbesitzes wird ebenso ausführlich erzählt wie die heutige Nutzung des prachtvollen Anwesens gezeigt. Außerdem ist tatkräftige Unterstützung des Besuchers angesagt, müssen doch die großen Teiche in aller Herrgottsfrühe abgefischt werden.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – die weiteren Ausgaben im Überblick:

Folge 2 (8. August): Schloss Hollenburg / Familie Geymüller

Folge 3 (15. August): Schloss Birkenstein und See-Villa Millstatt / Familie Tacoli

Folge 4 (22. August): Schloss Kapfenstein / Familie Winkler-Hermaden Folge 5 (29. August): Schloss Schenna / Familie Spiegelfeld

„Herrschaftszeiten!“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von Interspot Film. Für Buch und Regie zeichnet Martin S. Pusch verantwortlich.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ auf Flimmit

Flimmit-Abonnentinnen und -Abonnenten können bereits früher durch das Schlüsselloch von Österreichs Burgen und Schlössern schauen und streamen die neuen Folgen schon jetzt auf flimmit.at. Und alle, die Lust auf weitere Privatführungen durch die Familiensitze (ehemaliger) österreichischer Adelshäuser haben, finden alle bisherigen Ausgaben von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ ebenfalls auf Flimmit.

