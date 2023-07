Freisprüche Causa Asfinag: Anwalts-Statement zur medialen Vorverurteilung vs Pressefreiheit

- Statement zur Urteilsverkündung in der Causa Asfinag vs mediale Vorverurteilung von Rechtsanwalt Andreas Pollak

- Seitenstrang der Casino-Ermittlungen endete letzten Mittwoch mit neuerlichem Freispruch vor dem OLG Wien

Durch die letzten Mittwoch erfolgte Urteilsverkündung und den damit neuerlichen und nun rechtskräftigen Freispruch vor dem Oberlandesgericht Wien ging ein Seitenstrang in den Casino-Ermittlungen zu Ende, die durch das medial bekannte Ibiza-Video ausgelöst worden sind.

Rechtsanwalt Andreas Pollak, der einen Angeklagten vertreten hat und früher selbst Staatsanwalt bei der WKStA war, erklärt im Detail: „Die mündliche Begründung des OLG beinhaltet einige wichtige Details, so etwa, dass Chat-Nachrichten selektiv herangezogen worden sind, worauf wir von Anfang an hingewiesen haben. Bereits im Ermittlungsverfahren haben wir in einer zwölfstündigen Einvernahme die Zusammenhänge erklärt und auch noch mehrere weitere Chat-Nachrichten vorgelegt, die unberücksichtigt geblieben sind. Die Gerichte sind unseren Erklärungen gefolgt und haben die vorhandenen Chat-Nachrichten in der Gesamtheit gewürdigt. Das sollte den ermittelnden Behörden aber auch einigen Medienvertretern zu denken geben. Dabei geht es nicht grundsätzlich um das Grundrechts-Thema Fair Trial vs in einer Demokratie notwendigen Pressefreiheit, sondern um zwei relativ einfache Fakten: Journalisten schreiben von anderen Journalisten ab und vervielfältigen dadurch etwas, das selektiv und wie in unserem Fall aus dem Zusammenhang gerissen im Akt ist. Wohl sollte man spätestens jetzt, nach der Bestätigung des Freispruchs durch das OLG, kritisch hinterfragen, warum man bei all den öffentlich bekannten Vorwürfen, gerade meinen Mandanten dermaßen öffentlich zur Schau gestellt hat, woher die Information kam, ob sie vollständig war und wer an der Veröffentlichung ein Interesse hatte. Zumindest bei mir entstand der Eindruck, dass sich ein paar Journalisten instrumentalisieren haben lassen."



Im Auftrag der petsche pollak Rechtsanwälte.



