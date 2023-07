Theater, Kabarett, Lesungen, eine Akrobatik-Show und mehr

Von „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“ bis „Winnetou & Old Firehand“

St.Pölten (OTS) - Am Donnerstag, 3. August, präsentiert Mavie Hörbiger, musikalisch begleitet von Kimberly Rydell und Paul Male, ab 20.30 Uhr im „Schwimmenden Salon" im Thermalbad Bad Vöslau unter dem Titel „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“ Texte von Fran Lebowitz, Nora Ephron und Carrie Fischer. Nähere Informationen und Karten unter 02252/762660, e-mail schwimmender.salon @ voeslauer.at und www.thermalbad-voeslau.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 3. August, setzt der diesjährige „Kultur.Sommer.Semmering“ sein Programm ab 19.30 Uhr im Kulturpavillon mit Andreas Vitásek und „Der Herr Karl“ von Helmut Qualtinger und Carl Merz fort; am Freitag, 4. August, gibt es hier ab 19.30 Uhr einen weiteren Termin. Zwei Auftritte haben an diesem Wochenende auch Heinz Marecek mit seinen Theater-Anekdoten „Vorhang auf! Erlesenes und Erlebtes“ am Freitag, 4. August, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 6. August, ab 11 Uhr im Kulturpavillon sowie Maria Köstlinger und Jürgen Maurer mit „So ein Theater!“, Anekdoten und Texten rund um die Welt des Theaters von Heinrich von Kleist über Arthur Schnitzler bis zu H. C. Artmann, am Samstag, 5. August, ab 11 Uhr und am Sonntag, 6. August, ab 15.30 Uhr im Panhans. Dazu widmet sich Klaus Maria Brandauer am Samstag, 5. August, ab 19.30 Uhr im Kulturpavillon Gedanken, Theorien und der Persönlichkeit von Sigmund Freud. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Das Sommertheater Klosterneuburg setzt am Donnerstag, 3. August, ab 20 Uhr seine Aufführungsserie von Oscar Wildes „Bunbury“ in einer eigenen Klosterneuburger Fassung und freien Übersetzung der Regisseurin Johanna Rieger fort. Folgetermine im Park der Martinskirche: 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18. und 19. August jeweils ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0676/7256460 bzw. 0676/9352214, e-mail info @ theaterklosterneuburg.at und www.theaterklosterneuburg.at.

Bei den Festspielen Reichenau stehen am Freitag, 4. August, die Leseperformance „Nenn‘ es Liebe“ über mutwillige Liebesergüsse und andere Liebestollheiten mit Stefan Jürgens sowie am Samstag, 5. August, in der Reihe „Frauenzimmer“ ein Gespräch von Maria Happel mit Sona MacDonald auf dem Spielplan. Beginn ist jeweils um 11 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Kartenbüro Reichenau unter 02666/52528, e-mail office @ festspiele-reichenau.at und www.festspiele-reichenau.at.

In der Burgarena Reinsberg feiert am Freitag, 4. August, ab 19.30 Uhr „Ritter Rüdiger. In der Sternengrotte – Teil 2“ Premiere. Folgetermine: 5., 6., 12. und 13. August jeweils ab 16 Uhr bzw. 11. August ab 19.30 Uhr. Jeweils zwei Stunden vor Aufführungsbeginn startet ein eigenes Kinderprogramm mit einer Rätselwanderung, einer Malwerkstatt, Verkleidungsmöglichkeiten etc. Nähere Informationen und Karten unter 07487/2351-102, e-mail office @ reinsberg.at und www.kulturdorf.reinsberg.at.

Im neuen Varieté-Theater in der ehemaligen Papierfabrik in Klein-Neusiedl steht ab Freitag, 4. August, mit der Show „Morephose" eine Reise in die Welt der Verwandlung inklusive Luftartistik, Magie und Akrobatik auf dem Programm; Beginn ist um 20 Uhr. Zu sehen ist die Eigenproduktion bis 27. August, jeweils Freitag und Samstag ab 20 Uhr sowie Sonntag ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0676/5488663, e-mail info @ papierfabrik-variete.com und

https://www.papierfabrik-variete.com.

Beim „Reichenauer Kultursommer“ im Parkhotel Hirschwang an der Rax präsentiert das Duo Flo & Wisch am Samstag, 5. August, ab 18.30 Uhr sein neues Kabarettprogramm „Bauchgefühl“. Nähere Informationen und Karten unter 05/7171-21800, e-mail tickets @ kultursommerreichenau.at und www.kultursommer.co.at.

Schließlich reiten ab Samstag, 5. August, bei den Karl May Festspielen im Steinbruch von Winzendorf „Winnetou & Old Firehand“, um die angespannte Situation zwischen den Siedlern von Harpers Ferry und dem Stamm der Tonkawa zu entschärfen; Beginn ist um 18.30 Uhr. Weitere Termine gibt es am 6., 13. und 20. August jeweils ab 14 Uhr, am 11., 12., 18. und 19. August jeweils ab 18.30 Uhr sowie am 15. August ab 17 Uhr. Karten bei oeticket unter 01/96096; nähere Informationen unter e-mail info @ festspiele-winzendorf.at und www.festspiele-winzendorf.at.

