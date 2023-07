SMATRICS fördert Umstieg von zeitbasierten Ladetarifen auf kWh-Tarife

Ein Wechsel zahlt sich aus: 20 Prozent Sommer-Rabatt für Bestandskund:innen und Neukund:innen mit kWh-Tarif

Wir wollen mit der Aktion einerseits den Umstieg auf Tarife, bei denen Ladungen nach Kilowattstunden verrechnet werden, in den Fokus rücken. Diese wurden schon lange von Kund:innenseite eingefordert Hauke Hinrichs, CEO von SMATRICS

Wien (OTS) - Wer elektrisch fährt, fährt günstig. Mit 20 Prozent Preisnachlass für drei Ladetarife fördert SMATRICS, Österreichs E-Mobilitätsspezialist Nr.1, jetzt zusätzlich den Umstieg von zeitbasierten Tarifen auf tatsächlich geladene Kilowattstunden-Tarife. Der „Umstiegs-Rabatt“ gilt von 1. August bis 30. September 2023 im SMATRICS Ladenetz für ausgewählte kWh-Tarife und sowohl für Bestandskund:innen als auch für Neukund:innen.

„ Wir wollen mit der Aktion einerseits den Umstieg auf Tarife, bei denen Ladungen nach Kilowattstunden verrechnet werden, in den Fokus rücken. Diese wurden schon lange von Kund:innenseite eingefordert “, sagt der CEO von SMATRICS, Hauke Hinrichs. „Andererseits ist es für uns aber auch selbstverständlich, dass wir die aktuell günstigeren Strompreise weitergeben.“



Drei rabattierte Umsteiger:innen-Tarife während der Sommermonate

Für die drei kWh-Tarife Charge Basic, Charge Pro und Charge Pro THG gibt es für zwei Monate (August und September) 20 Prozent Preisnachlass. Bestandskund:innen müssen dafür gar nichts machen, ihnen wird der Rabatt automatisch von der jeweiligen Ladung abgezogen. Neukund:innen können sich dafür bequem online anmelden. Alle Infos zur Sommer-Aktion auf smatrics.com



Über SMATRICS

SMATRICS unterstützt Unternehmen und Flottenbetreiber beim Weg in die Zukunft der Elektromobilität. Das Unternehmen plant, betreibt und serviciert Lade-Infrastruktur in Österreich und Deutschland – powered by SMATRICS. Das schnell wachsende Green-Tech-Unternehmen beschäftigt mehr als 120 Mitarbeiter:innen. SMATRICS ist ein Tochterunternehmen von VERBUND und EnBW Energie Baden-Württemberg AG. In Österreich betreibt man als SMATRICS EnBW das größte flächendeckende High Power Charging (HPC)-Ladenetz, das laufend erweitert wird. 2023 kommen 100 weitere HPC-Ladepunkte in ganz Österreich hinzu. Alle Infos unter smatrics.com



Rückfragen & Kontakt:

Himmelhoch Text, PR & Event

Mag. Christian Spitaler

Tel: +43 650 400 26 25

christian.spitaler @ himmelhoch.at



SMATRICS

Mag. Brunhild Gabriel

Tel: +43 664 883 62 811

brunhild.gabriel @ smatrics.com