In einem Monat ist es soweit: Das Marktamt lädt zur „Langen Nacht der Wiener Märkte“

Gleich vormerken: 1. September: Night-Shopping bei verlängerten Öffnungszeiten und buntem Showprogramm für die ganze Familie zum Ferienausklang

Wien (OTS) - In genau einem Monat ist es so weit: Das Marktamt lädt am 1. September zur Langen Nacht der Wiener Märkte. Nach dem großartigen Erfolg vom Vorjahr mit über 82.500 BesucherInnen wird am letzten Freitag in den Ferien auf allen Märkten bei verlängerten Öffnungszeiten ein buntes Programm für die ganze Familie geboten.

Auf allen 17 Wiener Lebensmittelmärkten werden die Stände bis 23.00 Uhr geöffnet sein. „Wir freuen uns schon heute auf ein Markterlebnis der besonderen Art,“ laden Märktestadträtin Ulli Sima und NEOS-Marktsprecher Markus Ornig, die das Event im Vorjahr initiiert haben und vom Angebot begeistert waren.

Highlights des heurigen Programms

Dem Erfolgsrezept des vergangenen Jahres folgend, wird das verlängerte Einkaufserlebnis abermals in ein buntes Rahmenprogramm eingebettet. Verschiedenste Künstler*innen und unterschiedliche Show-Acts werden dem Event ein fröhliches, unbeschwertes Flair verleihen, das die Besucher*innen zum Flanieren und Verweilen animieren und auch neue Zielgruppen anlocken soll. Die Gäste erwartet Night-Shopping auf höchstem Niveau.

Kunterbuntes Programm mit über 100 Performances

Von Kochshows, über Musikacts bis hin zur Hundemodenschau wartet die lange Nacht der Märkte mit einem kunterbunten Programm auf. Und auch die kleinsten Marktbesucher*innen dürfen sich etwa auf Kasperl, Zauberer oder eine Lufthüpfburg freuen.

Insgesamt mehr als 100 Showacts und Auftritte verschiedenster Künstler*innen verleihen dem Event am 1. September ein einmaliges Flair. Auch das Marktamtsmuseum in Floridsdorf hat die ganze Lange Nacht der Märkte geöffnet und kann jederzeit gratis besichtigt werden.

200 Geschenkkörbe zu gewinnen

Bei den Marktamtsständen auf allen teilnehmenden Märkten können sich die ersten 1.000 Besucher*innen eine der begehrten Stofftaschen der Wiener Märkte abholen. Wer um 21:30 Uhr bereits 2 Märkte besucht und eine Stempelkarte entsprechend abgestempelt hat, kann bei der Geschenkkörbeverlosung auf jedem Markt mitmachen. Mit ein bisschen Glück kann man einen der 200 Geschenkkörbe mit tollen Marktprodukten gewinnen.

Reinschauen und vormerken: Infos auf www.marktamt.wien.at

Das Programm für die lange Nacht am 1. September wird auf www.marktamt.wien.at laufend erweitert. Hier ein Auszug vom bunten Angebot auf den teilnehmenden Märkten in ganz Wien:

Am Karmelitermarkt gibt es von 20 bis 22 Uhr Jazz und Punk vom Fiaker Fiasko. Der Volkertmarkt wird zum Schauplatz eines Schachturniers und am Vorgartenmarkt sorgt eine Drumshow von Michael Seyfried für rhythmische Bewegungen. Die Band Best Lovers mit Rock vom Feinsten rockt den Rochusmarkt während Patricia Hill und der U-Bahn-Star Hary Levan am Naschmarkt für Unterhaltung sorgen. Am Viktor-Adler-Markt swingt eine Bigband, am Meidlinger Markt gibt’s eine LED-Dream-Show. Am Meiselmarkt dürfen alle Kinder mit Bernhard Fibich, dem Kinderliedermacher, musizieren. Der Brunnenmarkt wird zum Open-Air-Restaurant und größten Design-Markt Wiens, präsentiert werden Kunsthandwerk und Feinkost. Der Zauberer Aladin lädt zum Mitzaubern ein. Am Kutschkermarkt gibt’s es Tanzkurse und der Floridsdorfer Markt steht ganz im Zeichen von Balladen, Wienerliedern, Swing und Jazz.

Rekordzahlen an Marktbesucher*innen

Die Wiener Märkte erfreuen sich bei den Wienerinnen und Wienern immer größerer Beliebtheit, die BesucherInnenzahlen steigen ständig. Und so konnten auch heuer wieder neue Rekorde vermeldet werden: Im Mai 2023 wurden 409.857 Besucher*innen pro Woche gezählt, das ist ein Zuwachs von 5,8 % im Vergleich zum - ohnehin schon sehr starken - Mai 2022. Die stärksten Besucher*innenzahlen erzielten wieder der Brunnenmarkt mit 85.691, der Naschmarkt mit 55.493 und der Rochusmarkt mit 48.392 Besucher*innen pro Woche.

Der Viktor-Adler-Markt in Favoriten konnte besonders stark zulegen, hier tummeln sich mittlerweile 39.265 Menschen pro Woche, dies bedeutet einen Zuwachs von beinahe 25 %. Auch der Floridsdorfer Markt, umgangssprachlich liebevoll Schlingermarkt genannt, konnte die Frequenz beinahe verdoppeln und wird nun von 10.486 Menschen pro Woche besucht. Vom Marktamt organisierte Veranstaltungen wie dem Sommermarktkino, Halloween-Veranstaltungen oder eben der Langen Nacht der Märkte runden das Einkaufserlebnis ab und ziehen neue Besucher*innengruppen an.

„Wir freuen uns sehr zu sehen, dass unsere tägliche Arbeit bei der Bevölkerung ankommt und sie das frische Angebot auf Wiens Märkten das ganze Jahr überschätzen. Das Programm der langen Nacht der Wiener Märkte wird heuer wieder großartig sein und ich freue mich schon heute auf die Besucher*innen und das bunte Programm für Jung und Alt“, so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Alle Infos zur Langen Nacht der Wiener Märkte am 1. September finden sich auf marktamt.wien.gv.at, die Homepage wird laufend aktualisiert.

