Kostenlose Eisentest-Woche in Apotheken zeigt: Eisenmangel kann jeden betreffen

Wien (OTS) - „Eisenmangel einfach und kostenlos feststellen lassen!“ Mit diesem Appell startete das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz bereits zum zweiten Mal die Aktionswoche zum Thema Eisen in einer Reihe von Partner-Apotheken in Wien und Umgebung. Das Ergebnis der Aktion zeigt ein auch weiterhin bestehendes, hohes Interesse und unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose von Eisenmangel.

Herzklopfen, rascher Pulsanstieg bei Belastung oder auch Schwindel, Kopfschmerzen und Müdigkeit lassen oftmals ernsthafte Erkrankungen vermuten. Doch in vielen Fällen ist ein Eisenmangel der tatsächliche Auslöser dieser Symptome, und dieser gilt immerhin als eine der fünf Hauptursachen für eine gesundheitliche Beeinträchtigung.[i]

Um rasch und unkompliziert Gewissheit zu geben und einen eventuellen Mangel gezielt behandeln zu können, wiederholte das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz mit seinen Partner-Apotheken dieses Jahr die Aktionswoche mit kostenlosen Tests. Von 10. bis 15. Juli 2023 konnten interessierte Apotheken-KundInnen, wie auch vergangenen Herbst, einen möglichen Eisenmangel bestimmen lassen. Unterstützt wurde diese Aktion durch Sandoz, OMNi-BiOTiC®, Mavie Aponect und DIAN Medical.

Weiterhin großes Interesse

Das Angebot zur kostenlosen Bestimmung des Eisenwerts in 22 Partner-Apotheken in Wien und Umgebung hat auch diesmal wieder großes Interesse geweckt und wurde von insgesamt 515 Personen in Anspruch genommen. Davon waren knapp zwei Drittel weiblich. „ Bei der Auswertung der allgemeinen Ergebnisse konnte festgestellt werden, dass bei 38 % der TeilnehmerInnen ein Eisenmangel vorliegt “, resümiert Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.

„ Das Wissen um den eigenen Eisenwert ist wichtig, denn nur basierend darauf kann eine gezielte Therapie sinnvoll durchgeführt werden“, so Apotheker Andreas Berger „Neben dem Testergebnis erhielten die getesteten Personen eine entsprechend angepasste fundierte Beratung, und jenen mit zu niedrigen Werten wurde geraten, die Ursachen ärztlich abklären zu lassen. So konnten wir allen TeilnehmerInnen der Aktionswoche einen Mehrwert bieten. “

Verschiedene Altersgruppen und Aktivitätslevel betroffen – regelmäßige Tests empfohlen

Die gewonnenen Ergebnisse im Zuge der Eisentestwoche verdeutlichen, dass Eisenmangel – als eine der häufigsten Erkrankungen weltweit – nicht ausschließlich junge Frauen und SportlerInnen betrifft. Auch ältere Menschen sehen sich häufig mit Mangelerscheinungen konfrontiert, da die Fähigkeit des Darms, Vitalstoffe aus der Nahrung aufzunehmen, kontinuierlich mit dem Alter abnimmt.

Aktuelle Studie der MedUni Wien wies Zusammenhang zwischen Immunzellen und Eisenmangel nach

Ein Forschungsteam der MedUni Wien entdeckte vor kurzem, dass eine Fehl- oder Überfunktion bestimmter Immunzellen im Darm bei der Eisenaufnahme im Körper eine wichtige Rolle spielt. Die Studienergebnisse können einen neuen Ansatz für mögliche therapeutische Maßnahmen liefern und wurden im Fachjournal „Blood“ publiziert.i

„ Dies zeigt die Bedeutung, einen Eisenmangel frühzeitig zu diagnostizieren “, so Sander. „ Für das eigene Wohlbefinden und die allgemeine Gesundheit wird empfohlen den Eisenstatus regelmäßig zu überprüfen. Mit unserem Angebot der Eisentestwoche ermöglichen wir gesundheitsinteressierten Personen den niederschwelligen Zugang zu Schnelltestes, die als erste Indikation dienen. “

Aktionswochen mit Themenschwerpunkt

Die Aktionswochen ergänzen das Basisangebots des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz, das Arzt und Apotheke verbindet. Es umfasst die fünf Bereiche Telemedizin, Gesundheitscheck, Impfberatung, Komplementärmedizin sowie Medikationsmanagement und geht damit über das durchschnittliche Spektrum einer Apotheke hinaus. So werden KundInnen und PatientInnen unkompliziert, fachlich kompetent und zu Apotheken-Öffnungszeiten betreut. „ Als traditionsreiche gemeinnützige Institution im Gesundheitssektor haben wir uns entschlossen, mit dem Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz ein niederschwelliges Angebot zu entwickeln “, erklärt Sander den Ansatz.

Interessierte können auf der Website www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at ganz einfach über die Suchfunktion die nächstgelegene Apotheke finden, deren Angebot checken und sie auch gleich kontaktieren.

Die Partner-Apotheken

Entscheidend für die niederschwellige Versorgung mit den Leistungen ist die räumliche Nähe der Apotheken. Daher strebt das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz an, in jedem Wiener Bezirk eine Partner-Apotheke zu haben. In großen Bezirken werden es manchmal sogar zwei sein. An der Eisentest-Woche haben die folgenden Apotheken-Partner teilgenommen:

Alte Leopoldsapotheke, Plankengasse 6, 1010 Wien

Aeskulap-Apotheke, Kardinal-Nagl-Platz 1, 1030 Wien

Apotheke an der Kettenbrücke, Kettenbrückengasse 23, 1050 Wien

Apotheke am Spittelberg, Stiftgasse 23, 1070 Wien

Josefinen Apotheke, Sechsschimmelgasse 17, 1090 Wien

Wienerberg Apotheke, Tesarekplatz 1, 1100 Wien

Apotheke am Liesingbach, Himberger Str. 35, 1100 Wien

Kurapotheke Oberlaa, Kurbadstraße 14, 1100 Wien

Apotheke zum lachenden Pinguin, Hohenbergstraße 11, 1120 Wien

Apotheke am Lainzer Platz, Lainzer Str. 139, 1130 Wien

Ameis Apotheke, Linzer Straße 140, 1140 Wien

Adler Apotheke, Kirchstettnergasse 36, 1160 Wien

Bach Apotheke, Steinbruchstraße 6, 1160 Wien

Apotheke Neuwaldegg, Neuwaldegger Straße 2, 1170 Wien

St. Martin Apotheke, Jörgerstraße 24, EKZ, 1170 Wien

Gersthofer Apotheke, Gersthofer Straße 61, 1180 Wien

Apotheke zur guten Hoffnung, Rathstraße 16, 1190 Wien

Billroth-Apotheke, Billrothstraße 39, 1190 Wien

Citygate Apotheke, Wagramer Straße 195/47, 1210 Wien

Apotheke im Andromeda Tower, Donau-City-Straße 6, 1220 Wien

Seestadt Apotheke, Maria-Tusch-Straße 12, 1220 Wien

Apotheke Mistelbach, Hauptplatz 36, 2130 Mistelbach

Mehr Informationen auch unter www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at

Fotos

Fotos finden Sie unter diesem Link: https://we.tl/t-XGB9l4CQl3





Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) blickt auf eine 130-jährige Geschichte zurück und widmet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1893 dem Thema Gesundheit. Lange Zeit vor allem als Trägerin der Privatklinik Goldenes Kreuz bekannt, konzentriert sich die Gesellschaft heute als gemeinnütziger Verein auf Gesundheitsförderung und -prophylaxe. Unter dem Leitgedanken „Wir begleiten Sie durchs Leben – durch alle Lebensphasen und in allen Lebensbereichen.“ bietet die ÖGGK Gesundheitsangebote etwa im Bereich Ernährung oder Bewegung, Begünstigungen im medizinischen Bereich, Vorträge sowie Veranstaltungen im Kunst- und Kultursektor. www.oeggk.at





