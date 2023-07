„Sommer•Zeit•Fels“ im Schlosshof von Fels am Wagram

Open-Air-Kulturfestival startet am 3. August

St.Pölten (OTS) - An drei Wochenenden im August lädt das Open-Air-Kulturfestival „Sommer•Zeit•Fels“ im Schlosshof von Fels am Wagram wieder zum Kinosommer mit ausgewählten österreichischen und internationalen Filmhighlights zum Thema „Hochzeit“. Dazu stehen an zwei Abenden Specials mit einem Konzert bzw. einer Livemusik-Begleitung zum Film auf dem Programm.

Der Auftakt erfolgt am Donnerstag, 3. August, mit dem Familienfilm „Meine griechischen Ferien“. Vor Beginn des Films werden selbstgedrehte Kurzfilme von Jugendlichen aus einem Filmworkshop im Juli gezeigt. Am Freitag, 4. August, folgen das Rustical „Der Watzmann ruft“ samt Live-Kommentar des Regisseurs Hannes Rossacher und im Anschluss ein Konzert von Nagelstudio mit (Austro-)Pop und Rock. Am Samstag, 5. August, ist zudem die Komödie „Griechenland“ zu sehen.

Das zweite Wochenende startet am Donnerstag, 10. August, mit Buster Keatons Stummfilmklassiker „Sieben Chancen“, der live durch Pianomusik von Gerhard Gruber und Kommentaren von Ralph Turnheim begleitet wird. Die weiteren Filme an diesem Wochenende sind „Meine Stunden mit Leo“ (Freitag, 11. August) und „Hals über Kopf“ (Samstag, 12. August, mit Patrick Seletzky, Josef Aichholzer und Ulrike Beimpold).

In der Reihe „Kino kontrovers“ läuft am Donnerstag, 17. August, der französische Oscar-Beitrag „Saint Omer“. Komplettiert wird das dritte und letzte Wochenende durch die Streifen „Plötzlich Schwiegertochter“ (Freitag, 18. August) und „Mermaids don’t cry“ (Samstag, 19. August, mit Franziska Pflaum, Stefanie Reinsperger und Julia Franz Richter).

Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Filmbeginn um 20.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0677/63995596, e-mail ticket @ sommerzeitfels.at und www.sommerzeitfels.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse