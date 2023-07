Stocker: „Asylstatistik vom 1. Halbjahr ist ein stichhaltiger Beweis für erfolgreiche Asylpolitik“

In Europa steigt die Anzahl der Asylanträge – in Österreich sinkt sie monatlich

Wien (OTS) - „Die Asylstatistik vom 1. Halbjahr ist ein stichhaltiger Beweis für die erfolgreiche Asylpolitik von Kanzler Karl Nehammer. Denn: Eine Reduktion der Anträge um knapp ein Drittel im Vergleich zum 1. Halbjahr 2022 ist ein Faktum, und kann nicht von Populisten und Extremisten ignoriert werden. Der Erfolg ist ebenso sichtbar, wenn die Zahlen mit unseren europäischen Partnerstaaten verglichen werden. So stiegen in Frankreich und Spanien die Asylanträge im ersten Halbjahr um fast die Hälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in Deutschland reden wir sogar von einem Plus von 82%, Italien verzeichnet ein Plus von 63%. Wir sehen also: Die Asylbremse, die Kanzler Nehammer und Innenminister Karner seit Monaten konsequent anziehen, zeigt Wirkung“, so der Sicherheitssprecher und Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.

„Maßnahmen wie das Ende der Visafreiheit für Inder und Tunesier in Serbien und die Rückkehrabkommen mit Indien und Marokko beweisen sich als probates Mittel, um die übermäßige Belastung Österreichs im Bereich Asyl zu reduzieren. Auch wenn es Kickl nicht wahrhaben will: Nicht Radikalität und Spaltung, sondern die Bekämpfung von Schlepperkriminalität, konsequente Kontrollen im Grenzbereich, schnelle Asylverfahren und internationale Kooperationen sind die Lösung für die Asylkrise“, betont der Generalsekretär und schließt folgend ab: „Wir können uns jedenfalls glücklich schätzen, dass wir mit Karl Nehammer einen Kanzler haben, dem die Sicherheit in unserem Land ein großes Anliegen ist.“

