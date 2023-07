FPÖ – Hafenecker zu Stocker: „Die ÖVP hat den Österreichern die Normalität genommen, nur die FPÖ gibt sie ihnen wieder zurück!“

Nur Herbert Kickl und die Freiheitlichen stehen an der Seite der Bevölkerung

Wien (OTS) - „Die ÖVP hat es mit ihrer völlig falschen Politik gemeinsam mit den Grünen zu verantworten, dass für den Großteil der Österreicher die gewohnte Normalität in so ziemlich allen Lebensbereichen verloren gegangen ist. Das gilt insbesondere für das Corona-Zwangsregime, mit dem Nehammer, Edtstadler und Co. die Bevölkerung drangsaliert, ihre Grund- und Freiheitsrechte mit Füßen getreten haben, sie mit dem Impfzwang in die Nadel treiben wollten und die Gesellschaft gespalten haben, was unzählige Bürger zu Recht als Qual empfanden. Diese von der ÖVP im Verbund mit den restlichen grün-rot-pinken Teilen der Einheitspartei betriebene Politik ist extrem und eine inakzeptable Grenzüberschreitung, während nur Herbert Kickl und wir Freiheitliche für die Wiederherstellung der Normalität eintreten!“, so reagierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA auf Aussagen von ÖVP-Generalsekretär Stocker, dessen „Nervosität und Verzweiflung aufgrund desaströser Umfragewerte und Wahlniederlagen“ offenbar keine Grenzen mehr kenne.

„Es ist nämlich nicht normal, in nur einem halben Jahr fast 23.000 illegale Einwanderer ins Land zu lassen und die Zeche dafür die eigene Bevölkerung mit deren Sicherheit und Steuergeld-Milliarden im Sozial-, Bildungs- und Justizsystem zahlen zu lassen, sodass immer mehr Bürger sich bereits als Fremde im eigenen Land fühlen. Nicht normal ist es auch, den über Jahrzehnte und Generationen hart erarbeiteten Wohlstand der Österreicher mutwillig zu zerstören, die Rekordteuerung mit dem selbstzerstörerischen Sanktionsregime sowie einer sinnlosen CO2-Steuer noch zu befeuern und damit auch noch unsere immerwährende Neutralität und Souveränität zu zerschießen. All das ist aber die desaströse Bilanz dieser ÖVP, die sich vor allem den selbsternannten Eliten verpflichtet fühlt und für die es auch als einstige christlich-soziale Wirtschaftspartei offenbar selbstverständlich ist, die ökomarxistischen Grünen auf die Regierungsbank zu hieven. Für Herrn Stocker und seine schwarzen Parteikollegen mag das alles normal sein, für uns Freiheitliche und die Mehrheit der Bevölkerung aber ganz klar nicht!“, so Hafenecker.

Österreich brauche daher so dringend eine politische Wende, welche nur mit einer starken FPÖ in einer von ihr geführten Bundesregierung mit einem freiheitlichen Volkskanzler möglich sei: „Denn nur wir Freiheitliche als einzig stabile Kraft haben den Willen und die Fähigkeit, den Österreichern wieder jene Normalität zurückzugeben, die ihnen ÖVP und Grüne gemeinsam mit den beiden anderen rot-pinken Bestandteilen der Einheitspartei genommen haben! Dafür steht ein Volkskanzler Herbert Kickl!“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at