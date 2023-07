Stocker an Kickl: „Rechter Extremismus ist nicht normal“

Russlandhörigkeit, radikale Parolen und die Gesellschaft spalten: das ist Kickl-Politik

Wien (OTS) - „Rechter Extremismus ist nicht normal, da gibt es kein Wenn und Aber“, repliziert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, auf die abermalige verbale Entgleisung Kickls.



„Wenn sich Herbert Kickl aus dem Urlaub zu Wort meldet, weiß man schon im Vorhinein, dass es sich um keinen konstruktiven Diskussionsbeitrag handelt. Die Bezeichnung von politischen Mitbewerbern als ‚Folterknechte‘ ist einmal mehr eine inakzeptable Grenzüberschreitung und beweist einmal mehr, dass Kickl nicht regierungsfähig ist. Diese Wortwahl entspricht der eines Hasspredigers“, so Stocker.



„Gerade aus der Covid-19-Pandemie haben wir eines gelernt: rasch, aber wohlüberlegtes Handeln schützt Menschenleben. Was hat der blaue Obmann indes gemacht? Bitterstoffe gegen Corona empfohlen. Und seither hat er sich an Putin angebiedert und ‚Sky Shield‘ verteufelt. Das ist nicht normal - sondern das Gegenteil: radikal, extrem und sicherheitsgefährdend. Deswegen ist gut und richtig, dass Bundeskanzler Karl Nehammer eine Koalition mit Kickl ausgeschlossen hat. Kickls Kritik an Ministerin Karoline Edtstadler unterstreicht das einmal mehr deutlich. Sein Hetzvideo aus dem Urlaub beweist, dass er keine inhaltlichen Argumente und schon gar keinen inhaltlichen Plan hat. Russlandhörigkeit, radikale Parolen und die Gesellschaft spalten: das ist Kickl-Politik.“, betont der Generalsekretär abschließend.



