Schmuckenschlager: „Auch Vorsitzender des Weltklimarats gegen Untergangsszenarien“

Klimakleber-Sabotage des Reiseverkehrs ist maximaler Irrsinn

Wien (OTS) - „Der neue IPCC-Chef Jim Skea spricht sich klar gegen Untergangsszenarien aus - wie auch Bundeskanzler Karl Nehammer in seiner ‚Rede zur Zukunft der Nation‘. Der Kanzler hat deutlich gemacht, dass mehr systemrelevante Rohstoffe in Österreich und der EU produziert werden müssen, um die Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ein weiterer wichtiger Faktor sind Energiepartnerschaften für die Produktion von grünem Wasserstoff und die Gewährleistung einer sicheren Energieversorgung für Österreich. Durch Technologieoffenheit werden wir Innovationen fördern und Verbote verhindern. Eine ideologische Verbotspolitik und die Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger wird den Klimawandel nämlich nicht bekämpfen“, so der Umweltsprecher der Volkspartei, Johannes Schmuckenschlager.

„Ein aktuelles Beispiel für die Verbreiter von Untergangsszenarien ist die sogenannte Letzte Generation, die sich seit Monaten auf die Straße klebt und die Österreicherin und Österreicher schikaniert. In mehreren Umfragen zeigt sich deutlich, dass die Letzte Generation ihr Ziel, die Menschen für den Kampf gegen den Klimawandel zu gewinnen, völlig verfehlt. Eine deutliche Mehrheit lehnt diese völlig inakzeptable Form des Protests ab. Insbesondere die aktuelle Klimakleber-Sabotage des Reiseverkehrs ist maximaler Irrsinn“, so Schmuckenschlager.

