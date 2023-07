Kaninchen in Tasche vor Tierheim ausgesetzt

PFOTENHILFE verärgert über feige Aktion

Lochen (OTS) - Gestern um 6 Uhr morgens fand ein Mitarbeiter der PFOTENHILFE zwei Kaninchen vor dem Haupttor des Tierschutzhofes in Lochen vor. Die Tiere wurden dort heimlich, still und leise einfach abgestellt - eingepfercht in eine enge Tasche. „Ich finde das barbarisch und mutmaße, dass die Leute auf Urlaub gefahren sind und sich der Tiere entledigen wollten“, zeigt sich PFOTENHILFE-Chefin Johanna Stadler verärgert.

Die beiden Kaninchen wurden sofort durchgecheckt und versorgt. Es handelt sich um ein männliches, unkastriertes Tier und ein Mädchen. „Ich befürchte daher, dass das weibliche Kaninchen auch noch trächtig ist. Vermutlich waren die Tiere ein Ostergeschenk. Tiere sind als Überraschungen und Geschenke einfach ungeeignet, weil sie viel zu oft nach wenigen Wochen in einer Ecke unbeachtet verwahrlosen und dann im Tierheim landen oder gar ausgesetzt werden“, erklärt Stadler, und ergänzt: „Man setzt keine Tiere aus! Niemals! Auch nicht vor einem Tierheim! Wenn man seine Tiere abgeben muss, dann ruft man bei uns an und stellt sie uns nicht einfach vor die Tür! Es ist einfach unmöglich, sich vor der Verantwortung und den Kosten zu drücken, indem man die Tiere einfach aussetzt!“

Aussetzen ist eine Straftat

Wer ein Tier wie eine ungewollte Sache irgendwo abstellt, begeht eine strafbare Handlung. In diesem Fall wird es mit Verwaltungsstrafen in Höhe von bis zu 3.750 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 7.500 Euro, geahndet.

Hinweise bitte melden

Falls Sie etwas beobachtet haben sollten oder die Halter vielleicht aufgrund der doch recht auffälligen Tasche identifizieren können, melden Sie dies bitte über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at . Die PFOTENHILFE ist für jeden Hinweis dankbar. Auf Wunsch werden Hinweise auch vertraulich behandelt.

Fotos der beiden Kaninchen auf Anfrage (Credit: PFOTENHILFE).

