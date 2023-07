Bargeld muss erhalten bleiben

Fritz Pöltl (FCG-ÖAAB): „Die Menschen haben ein Recht auf ihr eigenes Bargeld, bar zu bezahlen unterstreicht die Freiheit der Konsumenten.“

Wien (OTS) - Filialen schließen und Bankomaten abbauen, das darf für Österreichs Banken kein zukunftsfähiges Geschäftsmodell werden, kritisiert Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec in einer Aussendung. Die FCG-ÖAAB Fraktion der Arbeiterkammer Wien schließt sich der Kritik vollinhaltlich an. Fraktionsvorsitzender Fritz Pöltl:

„Mit Bargeld zu bezahlen unterstreicht die Freiheit der Konsumenten und hat auch noch den Vorteil, dass man einen Überblick über die eigenen Ausgaben hat. Übermäßige Kartenzahlungen treiben nämlich vor allem junge Menschen in die Schuldenfalle!“ Abgesehen davon sei ein „gläserne Konsument“ nicht wirklich wünschenswert. Der Geldwäsche von kriminellen Organisationen müsse man auch anders beikommen, meint Pöltl.

Gebühren

Dass die Menschen mit den hohen Gebühren für Bankomat- oder Kreditkarten vierteljährlich belastet werden und darüber hinaus noch für jede Buchungszeile auf ihren Bankauszügen zur Kasse gebeten werden, werde von den Befürwortern der bargeldlosen Zahlung nur allzu gerne zu erwähnen vergessen. Die Banken streifen die satte Gewinne ein, die Konsumenten dürfen nur zahlen. Pöltl: „Die Menschen haben ein Recht auf ihr eigenes Bargeld. Nach aktuellen Schätzungen dürften derzeit nach den Schließungen von Bankfilialen rund 450 Gemeinden keinen Bankomaten mehr haben. In Wien sei die Situation zwar besser, aber auch hier haben etwa in der Währinger Straße fünf Bankfilialen geschlossen. An nur einem Standort blieb dort der Bankomat erhalten. Wermutstropfen: Bei der Seebühne in Mörbisch wurde heuer bis auf einen Imbisstand nur noch „bargeldlose Bezahlung“ akzeptiert. Hatte man keine Bankomatkarte mit, musste man hungern!

Rückfragen & Kontakt:

Fraktion christlicher Gewerkschafter Wien

KR Friedrich Pöltl

FCG-Landesgeschäftsführer

Tel.: 01/5344479481

Johann Böhm Platz 1

1020 Wien