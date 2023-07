ÖAMTC: Staus vor den Grenzen Walserberg und Karawankentunnel

Erste Bayern schon am Freitagabend auf dem Weg in den Süden (+Grafik Sommerreiseverkehr)

Wien (OTS) - Schon am Freitagabend kam es auf der Transitroute über den Walserberg (A1) – Tauern Autobahn (A10) - und A11 zum Karawankentunnel zu regem Reiseverkehr aus Bayern. „Um 18:30 Uhr reichte der Stau am Walserberg 9 Kilometer zurück. Vor dem Karawankentunnel wartete man 35 Minuten bei der Ausreise“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Zähen Verkehr gab es außerdem über die Fernpass-Strecke (B179) und auf der Ost Autobahn (A4) vor der Baustelle bei Bruck an der Leitha. In Slowenien verursachte die Baustelle bei Maribor Verzögerungen.

Grafik zu den Strecken mit Staugefahr im Sommerreiseverkehr als Download unter https://www.oeamtc.at/sommer_2023.jpg/60.623.326 (Grafik: ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei)

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs:

www.oeamtc.at/apps

