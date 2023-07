Stocker: „Kickl treibt die FPÖ immer weiter ins rechte Eck“

Die angekündigten gemeinsamen Demonstrationen der Identitären mit Funktionären der FPÖ-Jugend lassen wenig Zweifel an Radikalität der Kickl-FPÖ

Wien (OTS) - „Herbert Kickl treibt die FPÖ immer weiter ins rechte Eck. Die angekündigten gemeinsamen Demonstrationen der Identitären Bewegung mit Funktionären der FPÖ-Jugend lassen wenig Zweifel an der Radikalität der Kickl-FPÖ“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, bezugnehmend auf die angekündigte Teilnahme der FPÖ-Jugend an einem Identitären-Aufmarsch am kommenden Samstag in Wien. „Es ist ein Sittenbild der Kickl-FPÖ, dass sie sich von rechtsextremen Gruppierungen wie den Identitären nicht distanziert, sondern sogar deren Nähe sucht. Ich erinnere daran, dass erst im Verfassungsschutzbericht wieder ausdrücklich auf die Bedrohung durch die Identitären hingewiesen wurde. Wir sehen einmal mehr: Herbert Kickl ist ein Sicherheitsrisiko für unser Land.“



