Salzburg Summit 2023 - „Europe tomorrow. Facing the challenges. Shaping the future“ geht zu Ende

Zweiter Konferenztag mit Panels zu Digitalisierung & Finanzen – Keynote von Quantenphysiker Anton Zeilinger

Wien (OTS) - Der 4. Salzburg Summit unter dem Titel „Europe tomorrow. Facing the challenges. Shaping the future“ stand im Zeichen des wirtschaftlichen und technologischen Wandels, der für die Erschließung der europäischen Potenziale von entscheidender Bedeutung ist. Den zweiten Konferenztag eröffnete Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer: „Wir sind stolz, mit dem Salzburg Summit eine bedeutende internationale Wirtschaftskonferenz im Land zu haben. Salzburg im Herz vom Herzen Europas hat beste Erfahrungen als Gastgeber und Schauplatz hochkarätiger Treffen und Kongresse.“

Die Themen Digitalisierung & Finanzen standen weiter auf dem Programm. Diskutiert wurden die Möglichkeiten zur Finanzierung der wirtschaftlichen Erholung Europas in der Nachpandemie- und Nachkriegszeit. Während gleichzeitig auch Mittel notwendig sind, um den Übergang zu einer nachhaltigeren und grüneren Wirtschaft zu fördern. Diese Themen wurden unter anderem mit Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung, Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender, Deutsche Bank AG, Ann Doerr, Philanthropin und dem türkischen Finanzminister Mehmet Şimşek diskutiert.

Anton Zeilinger, Quantenphysiker und Nobelpreisträger betonte in seiner Keynote: „Ich erlebe bei jungen Menschen ein hohes Interesse und Leidenschaft an der Wissenschaft. Die Frage, die wir uns jedoch stellen müssen, ist wie wir es schaffen, dass diese Leidenschaft nicht verloren geht.“ Zum Abschluss zog EU-Kommissar Johannes Hahn Bilanz über die spannenden Eindrücke und Diskussionen der vergangenen Tage.

Unterstützer und Partner

Ein Event dieser Größenordnung gelingt nur mit der Hilfe von Unterstützern und Förderern, so konnten unter anderem Amazon, Atos, die B&C Industrie Holding, der Bankenverband, FIBO Global Fitness, Google, die Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW), Microsoft, Palfinger und der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig) für das Event als Partner gewonnen werden. Die ÖBB fungiert wie auch in den letzten Jahren als Mobilitätspartner. Darüber hinaus wird der Summit mit Produkten von Vöslauer, dem Weingut Esterhazy und café+co unterstützt. Als strategische Partner dürfen wir in diesem Jahr mit BusinessEurope, dem Peter Drucker Forum und dem Salzburg Europe Summit zusammenarbeiten.

