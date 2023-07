ORF-Vorarlberg-Party-Night: Mega-Disco mit Weltstars bei der 75. Herbstmesse Dornbirn

Am 8. September 2023 rocken internationale Musikgrößen die ORF-Radio-Vorarlberg-Bühne: Boney M. mit Liz Mitchell, LIMAHL, Samantha Fox, Caught in the Act und die Hermes House Band

Wien (OTS) - So ein hochkarätiges und internationales Star-Aufgebot sieht Vorarlberg nicht alle Tage! Party-Bands und Kult-Acts bringen die Bühne zum Beben, wenn der ORF Vorarlberg und die Messe Dornbirn gemeinsam zur Party-Nacht des Jahres einladen – und das bei freiem Eintritt. ORF Radio Vorarlberg überträgt dieses mehrstündige Spektakel mit Starbesetzung live.

Wirtschaftszelt größte Disco des Landes

Am 8. September 2023 ab 18.00 Uhr wird in Vorarlberg Musikgeschichte geschrieben: Zahlreiche Top-Künstlerinnen und -Künstler haben ihr Kommen zugesagt, um mit allen Gästen das Konzert-Erlebnis des Jahres zu feiern. Im Wirtschaftszelt der Halle 13 auf der Herbstmesse Dornbirn werden die Discokugeln funkeln und die Outfits glänzen. Auf der Bühne reichen sich einige der besten Partybands die Mikros weiter, um ihre Welthits zum Besten zu geben.

75 Jahre Herbstmesse Dornbirn – Sieben Jahrzehnte Musikgeschichte

Jedes Jubiläumsjahrzehnt der Herbstmesse Dornbirn wird musikalisch zum Leben erweckt: Die wilden 50er- und 60er-Jahre gehören dem Magic Sound of The Platters & The Drifters. Die 70er machen Sounds of Sister Sledge und Boney M. mit Liz Mitchell lebendig. Die unverwüstlichen 80er-Hits kommen vom britischen Popsänger LIMAHL, der auch mit der Popgruppe Kajagoogoo Erfolge feierte, und der ebenfalls britischen Disco-Queen Samantha Fox. Die britisch-niederländische Boygroup Caught in the Act singt ihre Chart-Breaker aus den 90ern. Im ersten Jahrzehnt der 2000er-Jahre schaffte die Hermes House Band den Durchbruch und gehört heute zu den besten Partybands Europas. Die Überraschung fürs zweite Jahrzehnt dieses Jahrtausends ist die junge Band Wintershome aus der Schweiz.

Freier Eintritt, Bus und Bahn gratis

Der ORF Vorarlberg, die Messe Dornbirn und alle Partner ermöglichen diese Party-Night für alle Musikfans bei freiem Eintritt. Und damit es sicher ins Messequartier Dornbirn und wieder nach Hause geht, sind auch Bus und Bahn im ganzen Land Vorarlberg für die An- und Abreise zu diesem einmaligen Mega-Event mit dem VMOBIL-Online-Gratis-Ticket kostenlos. Alle Gäste sind heute schon eingeladen, sich ins passende Disco-Outfit der vergangenen Jahrzehnte zu schmeißen und bei ihrem Lieblingssound so richtig abzutanzen.

Die ORF-Vorarlberg-Party-Night wird von ORF Radio Vorarlberg gemeinsam mit der Messe Dornbirn, illwerke vkw, den Vorarlberger Sparkassen und Magenta durchgeführt. Medienpartner ist Russmedia mit der Tageszeitung „Vorarlberger Nachrichten“ (VN).

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Diese Party-Night wird unvergesslich: Mega-Acts, Top-Sound und Disco-Feeling mit Tausenden tanz- und singbegeisterten Gästen. So etwas geht nur mit starken Partnern: ORF Radio Vorarlberg bringt die Musik, die Messe Dornbirn stellt die gesamte Infrastruktur und unsere Sponsoren sorgen für freien Eintritt. Danke an alle, die dieses einzigartige Event ermöglichen!“

Sabine Tichy-Treimel, Geschäftsführerin Messe Dornbirn: „Wir freuen uns sehr über die langjährige ausgezeichnete Partnerschaft mit dem ORF Vorarlberg. Dass wir nun zum 75. Jubiläum der Herbstmesse Dornbirn gemeinsam diese einmalige Party-Night mit hochkarätigen Stars umsetzen, ist ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für uns als Messe, vor allem aber für unser Publikum.“

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at

vorarlberg.ORF.at