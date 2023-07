FPÖ – Kassegger zu Wifo-Schnellschätzung: „Schwarz-grüne Regierung fährt Österreichs Wirtschaft weiterhin an die Wand!“

„Im Gegensatz zu den Regierungsfraktionen liegen seit eineinhalb Jahren konkrete FPÖ-Vorschläge zum Stopp dieser massiven Kostenlawine im Parlament“

Wien (OTS) - „Diese Bundesregierung versucht der Bevölkerung permanent einzureden, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich positiv verläuft, aber dieses schwarz-grüne Märchen wird in regelmäßigen Abständen von den nackten Zahlen und Fakten der Wirtschaftsexperten eindeutig widerlegt – in Wahrheit fahren Nehammer, Kogler und Co. Österreichs Wirtschaft weiterhin an die Wand“, so heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Axel Kassegger zur aktuellen Schnellschätzung des Wifo, wonach die österreichische Wirtschaftsleistung im II. Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent zurückging.

Laut Wifo dämpfte unter anderem auch die hohe Preisdynamik die Entwicklung der privaten Konsumausgaben. So sank die Konsumnachfrage bei den privaten Haushalten um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. „Daher müssen ÖVP und Grünen nun rasch die Preisbremse wegen dieser schon lange andauernden Teuerungsphase ziehen. Im Gegensatz zu den Regierungsfraktionen liegen aber seit eineinhalb Jahren von uns konkrete Vorschläge zum Stopp dieser massiven Kostenlawine im Parlament. Die Österreicher brauchen nun endlich diese Preisbremse mit umfassenden Steuersenkungen auf Grundnahrungsmittel, Energie und Treibstoffe und auch ein sofortiges Aus dieser Russland-Sanktionen, die eigentlich nur gegen unsere Bevölkerung wirken“, forderte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

„Wir werden es nicht zulassen, dass Österreichs Wirtschaft, unser Wohlstand samt sozialer Sicherheit von dieser unfähigen und verantwortungslosen schwarz-grünen Regierung endgültig ruiniert wird. Daher sind baldige Neuwahlen notwendiger denn je, damit dieses ‚schwarz-grüne Agieren ohne Weitblick‘ beendet werden kann – ein Volkskanzler Herbert Kickl wird dann eine ehrliche und zukunftsfitte Politik für die Österreicher umsetzen“, sagte Kassegger.

