10. Bezirk: 2 Konzerte und 1 Fest im Böhmischen Prater

Jäger (5.8.), Latino (12.8.), Eigner (19.8.), Infos: 0676/531 23 04

Wien (OTS/RK) - In der nächsten Zeit finden im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) mehrfach Veranstaltungen statt: Am Samstag, 5. August, wird ab 19.00 Uhr der vielseitige Sänger und Imitator Michael Jäger, genannt „Der Mann der 1.000 Stimmen“, im Rahmen seines alljährlichen „Sommer-Konzerts“ die Zuhörer*innen bestens unterhalten. Der Entertainer setzt sich an dem Abend zum Beispiel als „Joe Cocker“ und „Elvis Presley“ in Szene. Jäger spannt einen Klangbogen von Liedern des Duos „Simon & Garfunkel“ bis zu Hits des Rock-Quartetts „Queen“. Melodiöse Schmankerln aus der Austro-Pop-Ära runden das Programm ab. Der Eintritt ist gratis. Auskünfte und Tisch-Reservierungen: Telefon 0676/531 23 04 („Tivoli-Office“). Über alle Aktivitäten im „Tivoli“ berichtet der „Kulturverband Böhmischer Prater“ per E-Mail: tivoliwien10@hotmail.com.

Außerdem sind folgende Veranstaltungen geplant: Am Samstag, 12. August, fängt um 15.00 Uhr im „Tivoli“ im Böhmischen Prater das heurige „Festival Latino“ an. Das Motto der Zusammenkunft ist „Zum Rhythmus unserer Stimmen“. Geboten werden Live-Musik, Tanz sowie Speisen aus Lateinamerika und Cocktails. Für Kurzweil sorgen Darbietungen von „SambAttac“, „The Copacabana Show“, „La Sonora“ und weiterer Künstler*innen. Um 22.00 Uhr endet die Feier. Der Eintritt ist frei. Organisation: Dachverband Lateinamerikanischer Vereine in Österreich. Kontakt via E-Mail: info@dvlatinos.at.

Der Wiener Sänger Stefan Eigner (Gewinner des ORF-Wettbewerbes „Starmania 2022“) möchte am Samstag, 19. August, ab 19.00 Uhr, einmal mehr seiner allzeit getreuen Fan-Gemeinde im Böhmischen Prater Freude machen. Einlass in den Saal „Tivoli“: 18.00 Uhr. Stefan Eigner präsentiert eine neu gestaltete Show. Neben den aktuellen Hits „Es End is no fern“ und „Writings On The Wall“ ist mit musikalischen „Überraschungen“ zu rechnen. Karten: 25 Euro (Abend-Kasse) bzw. 20 Euro (Vorverkauf). Eintrittskarten-Bestellungen: https://events.eventjet.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischen Prater: www.böhmischer–prater.at

Stimmen-Imitator Michael Jäger: www.facebook.com/michael.jager1000stimmen/?locale=de_DE

Dachverband Lateinamerikanischer Vereine: www.dvlatinos.at

Sänger Stefan Eigner: https://stefan-eigner.com/uber-mich/

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

