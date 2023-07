Über 300 Medizinstudierende absolvierten im Vorjahr ihr Klinisch-Praktisches Jahr in den NÖ Kliniken

LR Schleritzko: NÖ LGA lud zum Infotag, um über Jobmöglichkeiten zu informieren

St. Pölten (OTS/NLK) - Am jährlichen KPJ-Infotag der NÖ Landesgesundheitsagentur wurden 60 interessierte Jungmedizinerinnen und Jungmediziner auf die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten und weiteren Jobaussichten an den NÖ Landes- und Universitätskliniken informiert. Eingeladen waren alle Studierenden, die ihr Klinisch-Praktisches Jahr in Niederösterreich aktuell absolvieren oder frisch abgeschlossen haben.

Im sechsten Studienjahr des Humanmedizinstudiums findet das Klinisch-Praktische Jahr (kurz KPJ) statt. Dieses müssen die Medizinstudierenden verpflichtend als Teil ihrer Ausbildung absolvieren, um die erlernten Fähigkeiten zu festigen und zu verfeinern. „Diese Zeit bietet den Auszubildenden die Möglichkeit, unsere Standorte näher kennen zu lernen und dort direkt ihr Wissen in die Praxis umzusetzen. Das jährlich große Interesse an einem Ausbildungsplatz ist vor allem unseren Expertinnen und Experten der einzelnen Standorte und deren Verantwortung als Lehrende zuzuschreiben und zeigt gleichzeitig die hohe Qualität der Ausbildung der zukünftigen Ärztinnen und Ärzte in Niederösterreich. Denn nur durch die bestmögliche Ausbildung und Förderung des Medizinnachwuchses können wir auch weiterhin in Niederösterreich die beste medizinische und pflegerische Versorgung in unserem Land garantieren“, so der zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko bei der Begrüßung der Studierenden beim KPJ-Infotag. Neu ist auch seit 1. April 2023, dass die KPJ Studierenden ein höheres Entgelt erhalten, statt bisher 650 Euro sind es nun 900 Euro pro Monat.

„Alle 27 Standorte der NÖ Landes- und Universitätskliniken bieten eine Vielzahl an verschiedensten Arbeitsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven. Unsere Häuser freuen sich junge Medizinerinnen und Mediziner für das KPJ willkommen zu heißen und natürlich auch noch darüber hinaus“, betont Vorstand der NÖ LGA, Konrad Kogler.

Neben umfangreichen Informationen über die NÖ Landesgesundheitsagentur und das Land Niederösterreich informierten unter anderem Andreas Achatz, Geschäftsführer der Personalservice GmbH und Dr. Elisabeth Pauly, Abteilung Medizin und Pflege. Zusätzlich wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die verschiedensten Jobmöglichkeiten aufgezeigt, um sie so zu einer Arbeit bzw. einer ärztlichen Ausbildung in der NÖ LGA zu begeistern. Neben den Grundlagen der Basisausbildung wurden auch die Vorteile der NÖ LGA präsentiert wie beispielsweise die bezahlte Mittagspause, Betriebskindergärten, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und vieles mehr. Darüber hinaus wurden auch alle Regionen vorgestellt. Als Dankeschön für die Absolvierung des Klinisch-Praktischen Jahres und für die weitere Ausbildung gab es Littmann-Stethoskope.

