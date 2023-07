Arbeitseinsatz der deutschen Bundeswehr am Zentralfriedhof

Angehende Offizierinnen und Offiziere der deutschen Bundeswehr führten mit Unterstützung des Innenministeriums im Juli 2023 Arbeiten an Kriegsgräberanlagen durch

Wien (OTS) - Ein nicht alltägliches Bild ergab sich vom 3. bis 14. Juli 2023 am Wiener Zentralfriedhof. Neun Offiziersanwärterinnen und Offiziersanwärter der deutschen Bundeswehr führten Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten auf der Gruppe 97 durch, der größten Kriegsgräberanlage des 2. Weltkriegs in Österreich. Aktuell noch vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge betreut, wird diese Anlage 2025 in die Obhut der Republik Österreich und somit dem für die Kriegs- und Opfergräberfürsorge zuständigem Innenministerium übergeben. Innenminister Gerhard Karner würdigte den Bundeswehreinsatz: „Kriegsgräberanlagen sind eine steinerne Mahnung, uns für den Frieden einzusetzen. Als der für die Kriegsgräberfürsorge zuständige Minister danke ich der Abordnung der Bundeswehr für ihre Leistungen im Sinne der Friedensarbeit und Völkerverständigung“.

Die deutschen Soldatinnen und Soldaten wurden mit Unterstützung der Sicherheitsakademie des Innenministeriums während des Einsatzes im Bildungszentrum Traiskirchen einquartiert. Bei einer Führung durch das historische Palais Modena in der Herrengasse bedankten sich der Leiter der Sektion III, Mathias Vogl, der Leiter des Zentrums für Grundausbildung, Michael Holzer und Stephan Mlczoch, Leiter der Abteilung „Historische Angelegenheiten“, bei den Kräften der Bundeswehr für ihren freiwilligen Einsatz. Höhepunkt des Besuchs war ein mit der deutschen Botschaft in Wien durchgeführter Festakt auf der Gruppe 97, bei der seitens des Innenministeriums ein Kranz niedergelegt wurde.

