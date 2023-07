Zur Eröffnung: Traditioneller ORF-Empfang bei den Salzburger Festspielen als Auftakt zu medialem Festivalreigen

ORF-Generaldirektor Weißmann: „Kultur für alle in einem ORF für alle“ – „Macbeth“-Premiere nächstes Live-Highlight im TV am 29. Juli in ORF 2

Wien/Salzburg (OTS) - Am Tag der offiziellen Eröffnung der 103. Salzburger Festspiele durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute, am Donnerstag, dem 27. Juli 2023, bat auch der ORF, der den Festakt aus der Felsenreitschule in ORF 2 und 3sat live am Vormittag übertragen hat, kurz vor der ersten Opernpremiere der Saison („Le nozze di Figaro“, live ab 18.00 Uhr in Ö1) zum jährlichen Festspielempfang im Großen Festspielhaus. Der Einladung von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zu diesem mittlerweile traditionellen Event, mit dem der Sender symbolisch seinen opulenten Programmschwerpunkt zum größten kulturellen Ereignis des Jahres startet, waren rund 120 Gäste aus Kultur, Medien, Wirtschaft und Politik gefolgt, allen voran Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer und das Salzburger-Festspiel-Direktorium mit Intendant Markus Hinterhäuser, Festspielpräsidentin Kristina Hammer und dem Kaufmännischen Direktor Lukas Crepaz. Moderiert von ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl stimmte die Veranstaltung auf hochkarätige Konzert- und Opernproduktionen, begleitende Dokumentationen und Magazinsendungen sowie ausführliche multimediale Berichterstattung der gesamten ORF-Kulturflotte – von ORF 2, ORF III und Ö1 über ORF Salzburg und den Gemeinschaftssender 3sat bis zum gesamten ORF.at-Netzwerk und ORF-TELETEXT – aus der Festspielstadt ein.

Weißmann: „Öffnen dem Publikum Fenster zum vielfältigen Festspielgeschehen“

„Glanzvoller Höhepunkt des jährlichen ORF Kultursommers sind auch in diesem Jahr wieder die Salzburger Festspiele, mit denen der ORF schon seit 98 Jahren partnerschaftlich verbunden ist. Auch heuer freuen wir uns sehr, mit rund 100 Programmstunden dem bedeutendsten Kulturfestival der Welt wieder die größte mediale Kulturbühne des Landes zu bieten und dem Publikum in Österreich sowie auch darüber hinaus ein Fenster zum vielfältigen Festspielgeschehen in Salzburg zu öffnen“, sagt ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann. „Die gesamte ORF-Senderflotte überträgt, produziert und berichtet umfassend wie multimedial im Dienst aller Menschen in diesem Land und macht Kulturinteressierte sowie all jene, die es noch werden wollen, zu VIP-Gästen bei den Salzburger Festspielen. Kultur auf höchstem Niveau niederschwellig und barrierefrei zu vermitteln, ist dem ORF als öffentlich-rechtlicher Rundfunk der Gesellschaft ein wesentliches Anliegen: Kultur für alle in einem ORF für alle! Ich danke den Salzburger Festspielen, der UNITEL, allen weiteren Partnern, Beteiligten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement, das es uns in herausfordernden Zeiten wie diesen ermöglicht, ein solch umfangreiches Programmpaket zu präsentieren.“

Haslauer: „Beispielhafte und höchst populäre Form der Vermittlung von Kunst und Kultur“

„Zur langjährigen erfolgreichen Partnerschaft zwischen dem ORF und den Salzburger Festspielen gratuliere ich sehr. Herzlichen Dank für die mediale Aufbereitung, Begleitung sowie die große Leistung von Technik in höchster Vollendung aus dem Hause ORF zur beispielhaften und höchst populären Form der Vermittlung von Kunst und Kultur im Rahmen der Salzburger Festspiele. Damit unterstützt der ORF die Strahlkraft des Festivals weit über unsere Grenzen hinaus“, betont Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer.

Hinterhäuser: „Ein nicht hoch genug einzuschätzender Beitrag“

Markus Hinterhäuser, Intendant der Salzburger Festspiele: „Der ORF leistet einen nicht hoch genug einzuschätzenden Beitrag, um das Programm der Salzburger Festspiele auch all jenen zugänglich zu machen, die keine Möglichkeit haben, unsere Aufführungen vor Ort zu erleben. Wir sind dankbar dafür, diese bereits seit den 1920er Jahren bestehende Kooperation auch in diesem Jahr mit der Übertragung einer Vielzahl von Festspielereignissen fortführen zu können.“

Unter den Gästen des ORF-Festspielempfangs fanden sich weiters u. a. seitens der Salzburger Festspiele Konzertchef Florian Wiegand, Starsopranistin Asmik Grigorian, die Kuratoriumsmitglieder Jürgen Meindl (Sektionschef Kunst und Kultur im Bundeskanzleramt) und Christian Kircher (Geschäftsführer Bundestheater-Holding), der Vorstand der Freunde der Salzburger Festspiele Siegbert Stronegger, seitens ORF-Hauptkoproduktionspartner UNITEL Managing Director Ernst Buchrucker, die für die gemeinsame Kooperation Siemens Fest>Spiel>Nächte verantwortliche Projektleiterin Katharina Swoboda (Head of Communications Siemens), weiters die ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, die Kulturmanagerinnen Sabine Haag (Kunsthistorisches Museum Wien), Johanna Rachinger (Österreichische Nationalbibliothek) und Danielle Spera (Mitglied Leopold-Museum-Privatstiftung), der Vorstand der Wiener Symphoniker und ehemalige ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz mit „Goldene Note“-Initiatorin und Moderatorin Leona König, Violinistin Lidia Baich mit Tenor und Ehemann Andreas Schager, die Filmproduzenten Mucky Degn und Hannes Schalle, DDSG-Chef Wolfgang Fischer u. v. m. Seitens des ORF nahmen weiters u. a. teil: Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, Hörfunkdirektorin Ingrid Thurnher, der Technische Direktor Harald Kräuter, die Salzburger Landesdirektorin Waltraud Langer, ORF-III-Programmgeschäftsführer und Leiter Koordination Kulturprogramme ORF Peter Schöber, Kathrin Zierhut-Kunz, Kaufmännische Direktorin ORF III, ORF-Stiftungsratsvorsitzender Lothar Lockl, die Moderatoren bzw. Kommentatoren Teresa Vogl, Peter Schneeberger, Romy Seidl, Martin Ferdiny, Peter Fässlacher, Heinz Sichrovsky, Raffaela Schaidreiter, Alexandra Meissnitzer u. v. a.

„Macbeth“ mit Asmik Grigorians Debüt als Lady Macbeth am Samstag live-zeitversetzt in ORF 2

Die nächste große ORF-Übertragung von den Salzburger Festspielen steht bereits morgen, am Samstag, dem 29. Juli, live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Programm: die Premiere von Giuseppe Verdis Frühwerk „Macbeth“ in einer Neuinszenierung von Krzysztof Warlikowski, bei der Philippe Jordan anstelle des aus Krankheitsgründen verhinderten Franz Welser-Möst die Wiener Philharmoniker dirigiert. In der blutigen Geschichte rund um ein tragisches Herrscherpaar, das durch mehrere Morde den königlichen Thron der Schotten erobert, übernimmt Vladislav Sulimsky die Partie des Generals Macbeth, Asmik Grigorian gibt ihr Debüt als Lady Macbeth.

Weitere Details und Termine zum opulenten ORF-Salzburg-Schwerpunkt sind unter presse.ORF.at oder tv.ORF.at abrufbar. Eine Übersicht aller Ö1-Konzerttermine und Beiträge steht außerdem unter http://oe1.ORF.at/festspielsender zur Verfügung.

