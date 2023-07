AVISO PK mit HBM Polaschek: Präsentation Förderprojekte – Initiative „Bildungsinnovation braucht Bildungsforschung“

BM Polaschek präsentiert mit PH-Rektorin Karl, TU Graz Rektor Kainz und Konsortiumsleiter Burgsteiner eines der neun geförderten Projekte der Initiative

Wien (OTS) - Bildungsminister Martin Polaschek hat die Initiative „Bildungsinnovation braucht Bildungsforschung“ ins Leben gerufen. Mit der rund 8,8 Mio. Euro dotierten Initiative soll wissenschaftlicher Nachwuchs gefördert werden, eine international ausgerichtete Research-Community etabliert und sichergestellt werden, dass Forschungsergebnisse in konkrete Bildungsinnovationen münden.

Damit soll das Bildungssystem und die darin befindlichen Herausforderungen evidenzbasiert weiterentwickelt werden.

Teilnehmen konnten Konsortien von Universitäten und Pädagogischen Hochschulen. So werden auch die Stärken der beiden Hochschultypen bei diesen Forschungs- bzw. Doktorratsprogrammen kombiniert:

Fachwissenschaft mit evidenzbasierter Schul- bzw. Unterrichtspraxis.

Insgesamt haben sich 39 Konsortien beworben – neun daraus ausgewählte Projekte werden nun mit 8,8 Mio. Euro finanziert.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz präsentieren Bildungsminister Martin Polaschek, PH-Rektorin Beatrix Karl, TU Graz Rektor Harald Kainz und der Konsortiumleiter Harald Burgsteiner mit dem Doktoratsprogramm „Future of Digital Education and Learning“ der TU Graz & PH Steiermark eines der geförderten Projekte.

Aus diesem Grund laden wir Sie recht herzlich zur Pressekonferenz in der PH Steiermark ein.

Termin für Medien:

PK mit HBM Polaschek: Präsentation Förderprojekte – Initiative „Bildungsinnovation braucht Bildungsforschung“

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Bildungsminister Martin Polaschek

PH-Rektorin Beatrix Karl

TU Graz Rektor Harald Kainz

Konsortiumsleiter Doktoratsprogramm TU Graz & PH Steiermark Harald Burgsteiner

Datum: 02.08.2023, 10:00 – 10:45 Uhr

Ort: Aula der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Altbau, 1. Stock, Hasnerplatz 12, 8010 Graz

Wir bitten um Zusage unter lena.wolf @ bmbwf.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Peter Stöckl, BA

Pressesprecher

01 53120-5026

peter.stoeckl @ bmbwf.gv.at