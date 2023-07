DER HERBST 2023 PRÄSENTIERT HERVORRAGENDE LOKALE LEBENSMITTEL & WEINE

Nichts kennzeichnet eine Region so sehr wie kulinarische Lebensmittel und Weine, die in Italien ein Synonym für Tradition und Kultur sind. Als Kulturhauptstädte bieten Bergamo und Brescia den Besuchern eine beispiellose Auswahl an Produkten, Rezepten und Aromen, die die Vergangenheit widerspiegeln, die Gegenwart einbeziehen und in die Zukunft blicken.

Für dieses besondere Jahr sind Dutzende von kulturellen Veranstaltungen mit Gourmet-Essen und Wein geplant. Das jährliche Festival Franciacorta in Cantina vom 16. bis 17. September bietet Besuche, Degustationen und exklusive Veranstaltungen in 65 Weingütern an, um die Orte zu entdecken an denen der Franciacorta DOCG hergestellt wird. Die Festa del Moscato di Scanzo bietet vom 7. bis 10. September die Gelegenheit, das Juwel des bergamasker Weinbaus zu verkosten, seine Erzeuger und Weingüter kennenzulernen und Rosciate und das historische Zentrum von Scanzo (kleine bergamasker Städtchen) zu besuchen, begleitet von musikalischen Darbietungen. Für Liebhaber des langsamen und nachhaltigen Tourismus wird die Radtour „Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori"zu den lokalen Brescianer Spezialitäten angeboten – verfügbar vom 2. bis 30. September.

Bergamo, UNESCO Creative City for Gastronomy, ist Gastgeber von Forme Cult der führenden Ausstellung für Molkereiprodukte, auf der die neun DOP-Käse aus dem Tal der Käsesorten in Bergamo, dem europäischen Spitzenreiter, vorgestellt werden. Und das Molkereifestival Franciacorta in Bianco präsentiert Käse und Qualitätsweine in Castegnato in Brescia.

Battito, das Dessert, das von demConsorzio Pasticceri von Bergamo und Brescia speziell für die Veranstaltung kreiert wurde, wird in beiden Stadtzentren offiziell vorgestellt, proklamiert und genossen.

Bergamo und Brescia drücken sich schon seit langem durch das Essen aus, indem sie die Traditionen ehren und weiterentwickeln. Die Initiative Ostlombardei bringt Produzenten und Restaurateure als Garanten für sichere, nachhaltige Lebensmittel zusammen. Dies steht in perfektem Einklang mit dem Projekt „Kulturhauptstadt 2023" und ist eine Einladung, die verborgenen Schätze von Bergamo und Brescia zu entdecken.

Informationen zu diesen und anderen Veranstaltungen finden Sie unter bergamobrescia2023.it.

