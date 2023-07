ORF Radio Vorarlberg: Klare Nummer 1 aller Radiosender in Vorarlberg

ORF Radio Vorarlberg hören alle Vorarlberger:innen ab 10 Jahren am längsten und am meisten, rund 14 Prozent mehr Hörer:innen als vor einem Jahr

Wien (OTS) - Kein anderes Radio in Vorarlberg wird täglich von so vielen Personen eingeschaltet und so lange gehört wie ORF Radio Vorarlberg. Das regionale Radio des ORF ist Reichweiten- und Marktanteilssieger und somit weiterhin der erfolgreichste Radiosender in Vorarlberg. Das zeigt der aktuelle Radiotest für den Zeitraum Juli 2022 bis Juni 2023. Mit dieser Untersuchung lassen der ORF und die privaten Radiostationen in Österreich gemeinsam erheben, wie lange und wie häufig Radio gehört wird.

Über 15.000 neue Hörerinnen und Hörer

Im Verbreitungsgebiet hören täglich 125.000 Personen ORF Radio Vorarlberg, das sind um 15.000 mehr als noch vor einem Jahr. Unter der Woche sind es sogar 132.000 Hörerinnen und Hörer, die sich Tag für Tag von ihrem regionalen ORF-Radio informieren und unterhalten lassen, hier sind es 16.000 zusätzliche Personen im Vergleich zum Vorjahr. Werktags konnte ORF Radio Vorarlberg in allen ausgewiesenen Altersgruppen Hörerinnen und Hörer dazugewinnen.

Höchster Marktanteil im Gesamtmarkt

Von 100 gehörten Radiominuten in Vorarlberg entfallen 30 auf ORF Radio Vorarlberg. Damit hat der regionale Sender des ORF den höchsten Marktanteil (30 Prozent) aller im Markt empfangbaren Sender. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger hören sehr gerne Radio: Unter der Woche sind es deutlich über dreieinhalb Stunden täglich. Zusätzlich schalten im westlichsten Bundesland Österreichs immer mehr Personen ihren Lieblingssender ein. Werktags lassen sich mehr als vier von fünf Vorarlbergerinnen und Vorarlberger von ihrem Radio durch den Tag begleiten. ORF Radio Vorarlberg kommt hier auf eine werktägliche Reichweite von 33,5 Prozent.

25 Prozent mehr junge Hörerinnen und Hörer

Bei den 14- bis 49-Jährigen genießt ORF Radio Vorarlberg ebenfalls steigende Beliebtheit. In dieser Zielgruppe kann das regionale Radio des ORF werktags um ein Viertel mehr Hörerinnen und Hörer als vor einem Jahr verbuchen. Die Reichweite liegt hier bei 23,7 Prozent.

Absoluter Lieblingssender der über 35-Jährigen

Auch in seiner Zielgruppe bei Personen über 35 Jahren konnte ORF Radio Vorarlberg werktags sowohl an Marktanteil als auch an Reichweite zulegen. Vier von zehn der über 35-jährigen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger schalten täglich ORF Radio Vorarlberg ein. Deutlich über 60 Prozent dieser Personengruppe erfreuen sich täglich an allen ORF-Radioprogrammen zusammen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „ORF Radio Vorarlberg ist für alle da, begleitet durch den Tag, macht unser Vorarlberg hör-und erlebbar. Für unser ganzes Team ist es Wertschätzung und Auszeichnung zugleich, dass unsere tägliche Arbeit von den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern so honoriert wird!“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Wir vom ORF Vorarlberg bekommen mit dem Radiotest unser Zeugnis immer etwas zeitversetzt. Dass auch dieses Mal wieder ein klarer Einser draufsteht, freut uns sehr!“

*) Radiotest (GfK Austria, MindTake, ISBA) 2023_2 (Zahlen beziehen sich – wenn nicht anders angegeben – auf Personen ab 10 Jahren, Montag bis Sonntag)

